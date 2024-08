James Cameron sugere novo projeto de Terminator em desenvolvimento

Uma nova série animada de Terminator está programada para estrear este mês, mas o criador da franquia, James Cameron, não está envolvido. No entanto, Cameron insinuou que está trabalhando em um projeto separado relacionado a Terminator, embora ele permaneça discreto sobre os detalhes.

Em uma entrevista com The Hollywood Reporter, Cameron foi questionado sobre a próxima série da Netflix “Terminator Zero”, que estreia em 29 de agosto. Sua resposta foi breve: “Parece interessante”, disse ele. “Minha relação com isso é muito parecida com a de The Sarah Connor Chronicles—ver outras pessoas criando histórias em um mundo que eu coloquei em movimento é interessante para mim. Qual é a conclusão deles? O que os intrigou sobre isso? Para onde estão indo com isso? Parece que estão voltando à causa raiz do Dia do Julgamento—a guerra nuclear—e se essa é uma linha do tempo definitiva.”

Ele acrescentou: “Eu estaria curioso para ver o que eles criaram. Estou trabalhando nas minhas próprias coisas de Terminator agora. Isso não tem nada a ver com isso. Como com The Sarah Connor Chronicles, eles ocasionalmente tocaram em coisas com as quais eu estava brincando de forma completamente independente. Então, há alguma curiosidade. Não é uma curiosidade ardente, mas, obviamente, seria bom vê-lo ter sucesso.”

O repórter destacou a declaração de Cameron: “Estou trabalhando nas minhas próprias coisas de Terminator agora. Isso não tem nada a ver com isso” e fez uma pergunta adicional. Cameron respondeu: “É totalmente classificado. Eu não quero ter que enviar um agente robótico potencialmente perigoso se você falasse sobre isso, mesmo retroativamente.”

Cameron pode querer seguir seu próprio conselho. Em 2022, três anos após “Terminator: Dark Fate”, ele sugeriu a possibilidade de um novo filme. Um ano depois, ele mencionou isso novamente, dizendo que estava esperando para ver como o mundo reagiria à IA antes de seguir em frente. Está claro que isso é algo que ele tem contemplado, possivelmente até trabalhando, e será totalmente separado da nova série. Para os fãs de Terminator que temiam que Dark Fate fosse o fim da franquia, as menções contínuas de Cameron dão esperança de que ainda haja uma chance de mais.