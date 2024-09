Jennie do BLACKPINK Toma Medidas Legais Contra Impostor que Alega Ser Seu Pai

A integrante do BLACKPINK, Jennie, está enfrentando um escândalo envolvendo um alegado impostor que afirma ser seu pai.

A integrante do BLACKPINK, Jennie, está enfrentando um escândalo envolvendo um alegado impostor que afirma ser seu pai. Sua agência, ODD ATELIER (OA Entertainment), anunciou que está tomando medidas legais contra o indivíduo que está espalhando informações falsas.

Agência Nega Qualquer Ligação com o Impostor

Em uma declaração formal, a ODD ATELIER negou categoricamente qualquer ligação entre Jennie e o homem que afirma ser seu pai. A agência condenou a circulação de “publicações ilegais e notícias falsas” que alegam estar ligadas à estrela do K-pop. O comunicado dizia: “Estas são claramente informações falsas e não têm nada a ver com a artista. Tudo o que foi dito acima são mentiras, e este trabalho publicado não tem relação com nossa artista.” A agência pediu aos fãs que evitassem comprar o material fraudulento para evitar possíveis danos.

Ações Legais em Andamento

A ODD ATELIER confirmou que procedimentos legais estão em andamento. A agência revelou: “Começamos a tomar medidas para entrar com uma ação criminal contra o distribuidor deste trabalho por disseminação de informações falsas, difamação e obstrução de negócios.” O comunicado tranquilizou os fãs, enfatizando que a agência está comprometida em proteger os direitos de Jennie através de “medidas legais rigorosas” contra aqueles envolvidos na difamação e calúnia maliciosa.

Contexto Sobre o Impostor

A controvérsia começou quando o PD Kim Hyung Jin, um autor estabelecido, alegou publicamente ser o pai biológico de Jennie e anunciou um livro supostamente baseado em sua vida. Apesar das alegações, a ODD ATELIER não mencionou Kim Hyung Jin pelo nome em suas declarações, mas o rotulou como ‘impostor’. Esse anúncio gerou bastante repercussão entre os fãs, que agora estão tranquilos de que as alegações são infundadas e que o trabalho do autor deve ser considerado ficção.