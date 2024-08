Michael Keaton comenta sobre o cancelamento de ‘Batgirl’: uma resposta indiferente

O ator Michael Keaton falou sobre o filme ‘Batgirl’ que foi cancelado, no qual ele deveria retomar seu papel como Bruce Wayne, segundo um relatório da Deadline. “Eu não ligava nem um pouco”, disse Keaton, acrescentando: “Grande, divertido, bom salário.”

O filme ‘Batgirl’ estava sendo dirigido por Adil El Arbi e Bilall Fallah. Keaton expressou sua simpatia pelos diretores. “Eu gosto desses caras. São pessoas legais. Eu torço por eles,” acrescentou. “Eu quero que eles tenham sucesso, e acho que eles se sentiram muito mal, e isso me deixou triste. Eu? Estou bem.”

Keaton interpretou o super-herói pela primeira vez em ‘Batman’ de Tim Burton em 1989 e reprisou seu papel em ‘The Flash’ em 2023. Hoje, ele é considerado um dos maiores atores a ter interpretado o Cavaleiro das Trevas, um legado que ele atribui a Burton. “Ele mudou tudo,” acrescentou Keaton. “Não posso dizer isso necessariamente, mas há uma grande possibilidade de que não houvesse Universo Marvel, nem Universo DC, sem Tim Burton. Ele foi duvidado e questionado.”

Em agosto de 2022, a Warner Bros. anunciou que ‘Batgirl’ não seguiria em frente, e a estrela Leslie Grace compartilhou a notícia com seus fãs através de uma postagem no Instagram.

“Querida família! Em resposta à recente notícia sobre nosso filme ‘Batgirl’, estou orgulhosa do amor, trabalho duro e intenção que todo o nosso incrível elenco e a incansável equipe colocaram neste filme durante 7 meses na Escócia. Sinto-me abençoada por ter trabalhado entre grandes talentos e por ter formado relacionamentos para a vida toda no processo! A todos os fãs de Batgirl—OBRIGADA pelo amor e pela confiança, permitindo-me vestir a capa e me tornar, como Babs disse melhor, ‘minha própria maldita heroína!’ Batgirl para sempre!” escreveu Leslie Grace, conforme relatado pela Deadline.