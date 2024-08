Novo empreendimento de direção de Johnny Depp para exibição no Festival de Cinema de San Sebastian – encontra-se dentro!

O ator e diretor Johnny Depp está prestes a apresentar seu mais recente projeto de direção no Festival de Cinema de San Sebastián deste ano. Este novo filme é descrito como um retrato dramático de um período de setenta e duas horas na vida do artista boêmio Amedeo Modigliani.

O filme, estrelado por Stephen Graham e pelo lendário ator Al Pacino, será exibido fora de competição no prestigiado festival, que ocorrerá de 20 a 28 de setembro, segundo a Deadline.

Ambientado na Paris devastada pela guerra em 1916, a narrativa se desenrola nas ruas caóticas da cidade enquanto Amedeo Modigliani as percorre.

O elenco também inclui a atriz francesa Antonia Desplat e o ator italiano Riccardo Scamarcio, de acordo com a Deadline.

A sinopse do filme revela que o artista está fugindo da polícia e considerando abandonar sua carreira e a cidade. Seus planos são frustrados por outros artistas, Maurice Utrillo e Chaim Soutine, bem como por sua musa, Beatrice Hastings.

Buscando conselhos com seu marchand e amigo, Leopold Zborowski, o tormento mental do artista se intensifica em uma noite de alucinações. A crise atinge seu auge quando ele encontra um colecionador americano, Maurice Gangnat, cuja influência pode mudar o curso de sua vida, de acordo com a Deadline.

Esta exibição marcará o retorno de Johnny Depp ao Festival de Cinema de San Sebastián, onde ele recebeu anteriormente o Prêmio Donostia pelo conjunto de sua obra em 2021.

Além do filme de Depp, o festival também contará com o documentário de Thierry Fremaux, “Lumière! The Adventure Continues”, segundo a Deadline.

O novo documentário oferece uma exploração mais profunda das origens e do impacto global do cinema, apresentando mais cem filmes restaurados dos Lumière e destacando a importância histórica das raízes francesas e internacionais do cinema.