Quem é Kick Kennedy? Ben Affleck, 52, Desperta Rumores de Relacionamento com a Filha de 28 anos de RFK Jr. em Meio ao Divórcio com Jennifer Lopez

Ben Affleck foi recentemente visto passando tempo com Kick Kennedy, a filha de 36 anos de Robert F. Kennedy Jr., após seu divórcio de Jennifer Lopez. O casal teria sido visto junto em vários locais, incluindo o Polo Lounge no Beverly Hills Hotel.

Segundo o Page Six, embora os detalhes de seu relacionamento permaneçam incertos, isso gerou curiosidade sobre quem é Kick Kennedy e sua conexão com a família Kennedy.

Kathleen Alexandra “Kick” Kennedy, nascida em 13 de abril de 1988, é mais do que apenas um membro da proeminente família Kennedy. Nomeada em homenagem à sua tia-avó Kick, que morreu tragicamente em um acidente de avião em 1948, ela compartilha mais do que apenas um nome com sua antecessora.

Embora a família Kennedy esteja profundamente enraizada na política americana, Kick escolheu um caminho diferente, seguindo uma carreira na atuação, em vez de seguir os passos políticos de sua família.

Quem é Kick Kennedy?

A carreira de atriz de Kick inclui papéis em programas de TV populares como Curb Your Enthusiasm, The Newsroom e uma aparição como ela mesma em Gossip Girl. Apesar do legado político de sua família, Kick expressou o desejo de ser reconhecida por suas próprias realizações, em vez de pelo famoso sobrenome. Ela uma vez disse: “Espero que um dia as pessoas venham me ver por algo que não tenha a ver com meu sobrenome.”

Crescer na família Kennedy proporcionou a Kick uma infância única e extraordinária. Seu pai, Robert F. Kennedy Jr., é conhecido por sua defesa ambiental, e Kick tem sido frequentemente associada a causas ambientais.

Em uma entrevista de 2012 com a Town & Country, Kick compartilhou uma memória peculiar da infância, onde seu pai a levou para recuperar a cabeça de uma baleia morta em uma praia. Eles amarraram a cabeça da baleia no teto de sua minivan e voltaram para casa, com sucos de baleia vazando para dentro do carro ao longo do caminho. Este evento incomum foi apenas mais um dia na vida de um Kennedy.

Embora a política seja um aspecto importante da família Kennedy, Kick optou por se afastar dela, concentrando-se em sua carreira de atriz e interesses pessoais. Apesar de seu famoso sobrenome, ela trabalhou arduamente para construir sua própria identidade, frequentemente compartilhando vislumbres de sua vida nas redes sociais.

Seu Instagram está cheio de fotos de animais, refletindo seu amor por eles, e ela frequentemente posta sobre sua participação em esportes como tênis, esqui e equitação.

A vida pessoal de Kick Kennedy também atraiu atenção ao longo dos anos. Em 2018, ela foi manchete quando seu namorado, o herdeiro bilionário do banco Matthew Mellon, faleceu inesperadamente.

A morte de Mellon teria deixado Kick devastada, pois o casal estava namorando há cerca de quatro meses. Sua gerente de modelos, Christine Schott, mencionou que Kick ficou profundamente triste com a perda repentina. Desde então, Kick manteve seus relacionamentos pessoais relativamente privados.

Recentemente, surgiram rumores sobre um possível relacionamento entre Kick e Ben Affleck, que atualmente está passando por um divórcio público com Jennifer Lopez. Os dois foram vistos juntos, levando a especulações sobre seu relacionamento. No entanto, Kick não comentou sobre esses rumores, e os representantes de Affleck não responderam às perguntas.