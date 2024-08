Ryan Reynolds e Blake Lively quebram recordes de bilheteira como o primeiro casal casado a liderar as paradas dos EUA em 30 anos

Em um feito raro para Hollywood, Ryan Reynolds e Blake Lively conquistaram as primeiras posições nas bilheteiras dos EUA, marcando a primeira vez em 34 anos que um casal casado alcançou tal sucesso simultaneamente.

O mais recente blockbuster Marvel de Reynolds, Deadpool & Wolverine, continuou a dominar os cinemas, arrecadando 54,2 milhões de dólares no fim de semana e ultrapassando a marca de 1 bilhão de dólares em receitas globais. Enquanto isso, o drama romântico de Lively, It Ends With Us, fez uma estreia impressionante, ganhando 50 milhões de dólares domesticamente.

O sucesso desse casal poderoso do cinema está sendo comparado a um “Barbenheimer” moderno, com ambos os filmes atraindo diferentes públicos e prosperando juntos. Esse fenômeno reflete um evento semelhante de 1990, quando Die Hard 2 de Bruce Willis e Ghost de Demi Moore lideraram a bilheteira.

No entanto, nem todos os filmes foram tão bem. Borderlands, uma adaptação de videogame de 120 milhões de dólares dirigida por Eli Roth, fracassou com apenas 8,8 milhões de dólares em seu fim de semana de estreia.

Apesar de contar com atores notáveis como Cate Blanchett, Kevin Hart e Jack Black, o filme enfrentou atrasos significativos e refilmagens desde que foi filmado em 2021 e recebeu críticas negativas, marcando apenas 10% no Rotten Tomatoes.

Deadpool & Wolverine, co-estrelado por Hugh Jackman, continua quebrando recordes, tornando-se apenas o segundo filme classificado para maiores de 18 anos a ultrapassar a marca de 1 bilhão de dólares, após Joker em 2019. Com seu sucesso contínuo, agora é um dos filmes da Marvel com maior bilheteira de todos os tempos.

Blake Lively, que fez uma participação especial em Deadpool & Wolverine, estrela e produziu It Ends With Us, baseado no best-seller de Colleen Hoover. O filme, que custou 25 milhões de dólares para produzir, segue a história de Lily Bloom, uma florista de Boston que navega em relacionamentos românticos complexos. A forte performance do filme, combinada com a recepção positiva do público, sugere que ele pode continuar a se sair bem durante o período mais lento da bilheteira de agosto.

Reynolds e Lively até abraçaram a competição amigável entre seus filmes, com Reynolds participando de forma divertida em conteúdos promocionais que destacam seus sucessos duplos. Para Lively, essa estratégia valeu a pena, já que It Ends With Us superou significativamente as previsões iniciais da bilheteira.

Os números das bilheteiras do fim de semana foram os seguintes:

• Deadpool & Wolverine: 54,2 milhões de dólares

• It Ends With Us: 50 milhões de dólares

• Twisters: 15 milhões de dólares

• Borderlands: 8,8 milhões de dólares

• Despicable Me 4: 8 milhões de dólares

• Trap: 6,7 milhões de dólares

• Inside Out 2: 5 milhões de dólares

• Harold and the Purple Crayon: 3,1 milhões de dólares

• Cuckoo: 3 milhões de dólares

• Longlegs: 2 milhões de dólares

Essa notável conquista de Ryan Reynolds e Blake Lively não apenas destaca seus talentos individuais, mas também consolida seu status como um dos casais mais poderosos de Hollywood.