Sir Ian McKellen pediu para devolver seu título de cavaleiro depois de dublar a falecida rainha Elizabeth II ‘Mad’ e ‘Rude’

Ele descreveu os desafios de nascer na família real, comparando isso a uma forma de prisão, onde os membros não podem viver uma vida normal. Ele também comentou sobre as escolhas de Harry, sugerindo que talvez ele não tenha recebido a orientação certa, mas esperava que ele tivesse encontrado a parceira certa.

Sir Ian McKellen gerou controvérsia ao descrever a falecida rainha Elizabeth II como “bastante rude”. Em uma entrevista com uma publicação de destaque, McKellen comentou: “A Rainha, tenho certeza de que ela estava um pouco louca no final… nas poucas ocasiões em que a encontrei, ela foi bastante rude.” Ele então contou um desses encontros com a Rainha.

McKellen lembrou-se de receber o título de Companheiro de Honra por sua atuação em 2008, e durante a cerimônia, a Rainha comentou: “Você faz isso há muito tempo.”

McKellen respondeu: “Bem, não tanto quanto você,” o que lhe rendeu um sorriso. No entanto, ela perguntou: “As pessoas ainda vão ao teatro?” McKellen achou esse comentário ofensivo, acrescentando: “Isso é muito rude quando se está dando uma medalha a alguém por atuar. Parecia que ela estava dizendo: ‘Alguém ainda dá a mínima para você, porque eu não dou.’”

Sir Ian McKellen é convidado a devolver seu título de cavaleiro

Além disso, McKellen compartilhou sua experiência de apertar a mão da Rainha, demonstrando como ela afastava as pessoas de forma enfática durante o cumprimento. Ele disse que isso transmitia a mensagem: “Vá! Vá!”

Durante a entrevista, McKellen também expressou seu apoio ao Príncipe Harry, dizendo: “Estou definitivamente do lado de Harry.”

Ele descreveu os desafios de nascer na família real, comparando isso a uma forma de prisão, onde os membros não podem viver uma vida normal. Ele também comentou sobre as escolhas de Harry, sugerindo que talvez ele não tenha recebido a orientação certa, mas esperava que ele tivesse encontrado a parceira certa.

As declarações de McKellen geraram reações de comentaristas reais, com alguns sugerindo que ele deveria devolver seu título de cavaleiro. A biógrafa real Margaret Holder, em declaração ao Daily Express, disse: “Se Sir Ian se sente tão ofendido pela Rainha, ele poderia considerar devolver seu título de cavaleiro, embora ele possa se arrepender dessa decisão mais tarde.”

McKellen foi nomeado cavaleiro em 1991 por suas contribuições às artes cênicas, e em 2008, a rainha Elizabeth II o honrou como Companheiro de Honra por seu trabalho no teatro e pela igualdade.

Dickie Arbiter, porta-voz da Rainha de 1988 a 2000, também criticou os comentários de McKellen, afirmando: “A sugestão de Ian McKellen de que a Rainha foi rude ao perguntar se as pessoas ainda iam ao teatro foi exagerada.”

Arbiter explicou que, com os teatros enfrentando dificuldades devido aos altos custos e baixa audiência, a pergunta da Rainha era legítima. Ele também questionou por que McKellen aceitaria a honra se ele se sentia insultado, classificando os comentários do ator como um “ataque dissimulado” que não era característico de alguém com o nível de McKellen.