A cratera ‘Gateway To Hell’ da Sibéria expande-se em tamanho ao longo de 30 anos, eis porquê

Um fenómeno estranho está a acontecer: uma enorme cratera na Sibéria conhecida como “Porta de Entrada para o Inferno” está a crescer muito mais rapidamente do que o esperado, devido às alterações climáticas, descobriram os cientistas.

Sendo a segunda região de permafrost mais antiga do planeta, a Cratera Batagaika continua a expandir-se a um “taxa acelerada”, crescendo tanto que pode ser vista do espaço. Atualmente, os investigadores estão a reunir-se no local para estudar a sua dinâmica.

Em declarações ao Business Insider, o geofísico da Universidade de Washington, Roger Michaelides, disse: “Isto é principalmente solo congelado abaixo da superfície, que muitas vezes é invisível a menos que seja exposto, como se vê neste colapso maciço”. »

Acredita que a Cratera Batagaika poderá fornecer informações valiosas sobre como características semelhantes se podem desenvolver e evoluir no Ártico.

O que acontece se a cratera se expandir?

Entretanto, um estudo recente descobriu que a cratera está a aprofundar-se porque o degelo do pergelissolo quase atingiu o leito rochoso.

O glaciologista Alexander Kizyakov observou que o volume da cratera está a aumentar cerca de 1 milhão de metros cúbicos por ano. Este crescimento poderá impactar o rio Batagay, nas proximidades, acelerando a erosão e afetando os habitats locais.

Além disso, a expansão da cratera pode levar ao aumento das emissões de gases com efeito de estufa, uma vez que o carbono orgânico descongelado é libertado para a atmosfera.

Os cientistas estimam que 4.000 a 5.000 toneladas de carbono anteriormente aprisionadas no permafrost são libertadas todos os anos, e espera-se que este número aumente.

À medida que a cratera continua a expandir-se, há preocupações de que acabe por engolir mais terra e representar um risco para as aldeias vizinhas.

De acordo com Nikita Tananaev, do Instituto Melnikov de Permafrost, em Yakutsk, os ecossistemas circundantes estão a sofrer alterações permanentes devido à perda da cratera. Este efeito é observado mesmo no vizinho rio Yana.

Factos sobre a Cratera Batagaika

Localizada nas geladas Terras Altas de Yana, a Cratera Batagaika cobre agora 200 acres e atinge uma profundidade de 300 pés.

O seu formato assemelha-se ao de uma raia, de um caranguejo-ferradura ou de um girino gigante. Começou por ser uma pequena fissura, pouco visível nas imagens de satélite desclassificadas da década de 1960, mas triplicou de tamanho nos últimos 30 anos.