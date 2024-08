Acidente misterioso de OVNI de 1947… Qual é a verdade?

Há muito se suspeita que o governo dos EUA possui informações sobre extraterrestres e OVNIs que foram mantidas em segredo por muitos anos. Recentemente, novos documentos governamentais surgiram, revelando detalhes sobre o acidente de OVNI de 1947 no Novo México, sugerindo que há mais na história do que o que era conhecido anteriormente.

Qual é a verdade?

O acidente de 1953 perto do deserto de Mojave, a cerca de 100 milhas de Las Vegas, foi frequentemente relatado pelos locais. No dia 21 de maio, várias testemunhas relataram um acidente de OVNI fora da pequena cidade. O autor Preston Dennett, em seu livro “UFOs Over Arizona: A True History of Extraterrestrial Encounters in the Grand Canyon State”, disse à 12News que ter várias testemunhas e fontes confirmando o incidente é extremamente raro.

Dennett descobriu vestígios do incidente em antigos relatórios governamentais, revelando que o cientista Fritz Werner, conhecido por um nome de código, era na verdade Arthur Stansel. De acordo com Dennett, Stansel foi encarregado de estimar a velocidade do objeto com base na erosão do solo, determinando que era em torno de 1200 milhas por hora.

Em uma conversa entre o ex-subsecretário adjunto de Defesa Christopher Mellon e outro oficial, foi sugerido que o público ficaria “boquiaberto” com as descobertas do governo. O oficial também observou que eles sabem quem recupera os UAPs acidentados e sob quais autoridades, afirmando: “Estamos aspirando informações” e referindo-se a um memo ainda classificado do Secretário da Força Aérea para manter as informações sobre os UAP em segredo.