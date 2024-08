Não Perca a Chuva de Meteoros das Perseidas de 2024: Guia de Observação para Esta Noite

Prepare-se para testemunhar um deslumbrante espetáculo celestial, já que a chuva de meteoros das Perseidas, um dos eventos mais impressionantes do céu noturno de verão, está se aproximando do seu auge. Em 2024, as Perseidas estarão ativas de 17 de julho a 24 de agosto, com o pico esperado durante a noite de segunda-feira, 12 de agosto, para terça-feira, 13 de agosto, de acordo com o The Guardian. Consideradas pela NASA como a “melhor chuva de meteoros do ano”, as Perseidas podem produzir cerca de 50 a 100 meteoros por hora em condições ótimas de visualização.

“Com meteoros rápidos e brilhantes, as Perseidas frequentemente deixam longas “caudas” de luz e cor enquanto cruzam a atmosfera da Terra. As Perseidas são uma das chuvas mais abundantes, com cerca de 50 a 100 meteoros vistos por hora. Elas ocorrem em clima quente de verão, permitindo que os observadores do céu as vejam confortavelmente”, disse a NASA.

Quando e onde observar a Chuva de Meteoros das Perseidas? O ponto radiante da chuva de meteoros das Perseidas está localizado na constelação de Perseu, com as melhores oportunidades de observação no Hemisfério Norte, longe das luzes da cidade. Para melhorar sua experiência de observação, utilize uma visão periférica relaxada, ou seja, olhe pelo canto do olho. O melhor momento para observar os meteoros é entre meia-noite e 5h30 do dia 12 para 13 de agosto, quando a lua está abaixo do horizonte.

Dr. Ed Bloomer, um astrônomo sênior do Observatório Real de Greenwich, disse: “Perseu está surgindo no nordeste enquanto o sol se põe, então você deve olhar mais para o leste.”

Para aumentar suas chances de ver a chuva de meteoros das Perseidas, considere estas dicas:

Encontre um local escuro com mínima poluição luminosa para permitir que seus olhos se ajustem à escuridão natural.

Se você estiver na cidade, tente se posicionar longe das luzes das ruas e outras luzes artificiais.

Evite olhar para o seu telefone ou qualquer tela, pois a exibição brilhante pode prejudicar sua visão noturna e dificultar a detecção de meteoros fracos.

Se você não puder observar a chuva de meteoros das Perseidas pessoalmente, pode sintonizar o canal do Virtual Telescope Project no YouTube. O renomado astrofísico Gianluca Masi transmitirá o evento ao vivo, trazendo a maravilha do céu noturno diretamente para a sua tela.

O que causa a Chuva de Meteoros das Perseidas? A chuva de meteoros das Perseidas é um evento celestial criado pelos restos do cometa Swift-Tuttle, um antigo objeto gelado que orbita o Sol há séculos. O cometa Swift-Tuttle se aproxima da Terra a cada 133 anos, deixando uma trilha de detritos para trás. A última passagem do cometa pelo sistema solar interno foi em 1992, e todos os verões, quando a Terra atravessa este campo de detritos, somos agraciados com a espetacular chuva de meteoros das Perseidas.

O que é uma chuva de meteoros? Uma chuva de meteoros é um impressionante fenômeno astronômico onde numerosas pequenas partículas espaciais, geralmente fragmentos de cometas ou asteroides, entram na atmosfera terrestre e queimam, criando faixas luminosas no céu noturno. Essas partículas, muitas vezes não maiores que grãos de poeira ou areia, são conhecidas como meteoros ou estrelas cadentes, embora não sejam estrelas reais.

Embora a maioria dos meteoros se desintegre completamente, sem deixar rastros físicos, às vezes fragmentos maiores sobrevivem à sua jornada através da atmosfera e chegam à superfície da Terra como meteoritos. Duas das chuvas de meteoros mais notáveis a cada ano são as Perseidas, que atingem seu pico em meados de agosto, e as Gemínidas, que atingem seu pico em meados de dezembro.