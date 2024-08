NASA seleciona SpaceX para devolver astronautas presos da ISS depois de Starliner da Boeing enfrentar contratempos técnicos

A NASA escolheu a SpaceX, de Elon Musk, para trazer de volta os astronautas Sunita Williams e Barry Wilmore da Estação Espacial Internacional (ISS) no início do próximo ano. Esta decisão segue-se a uma série de dificuldades técnicas com o Starliner da Boeing, que inicialmente transportou os astronautas para a ISS.

Missão prolongada

Os dois astronautas, que chegaram à ISS a bordo da cápsula Starliner da Boeing há 80 dias para o que deveria ser uma missão de 8 dias, foram obrigados a prolongar a sua estadia devido a problemas críticos com a nave espacial. A missão, que deveria ser uma visita de curto prazo, transformou-se agora numa órbita prolongada de oito meses, prevendo-se que os astronautas regressem à Terra em fevereiro do próximo ano.

O administrador da NASA, Bill Nelson, explicou a lógica da agência por trás da decisão, afirmando que o sistema de propulsão do Starliner apresentava muitos riscos para transportar com segurança a sua primeira tripulação de volta à Terra. “O sistema de propulsão do Starliner é demasiado arriscado para levar a sua primeira tripulação de volta a casa”, enfatizou Nelson. Em vez disso, o Starliner será desacoplado da ISS e enviado de volta à Terra sem qualquer tripulação a bordo, tentando completar o regresso como teria feito com os astronautas a bordo.

Retrocesso para o programa Starliner da Boeing

Este desenvolvimento marca um revés significativo para o programa Starliner da Boeing, que enfrentou inúmeros desafios e atrasos desde a sua criação. A missão foi vista como um teste crítico para a cápsula Starliner, que tem sido marcada por anos de problemas de desenvolvimento e mais de 1,6 mil milhões de dólares em derrapagens orçamentais desde 2016. A Boeing esperava que esta missão ajudasse a redimir o programa, mas os problemas mais recentes só acrescentaram às dificuldades da empresa.

Nelson revelou que discutiu a decisão da NASA com o novo CEO da Boeing, Kelly Ortberg, sinalizando a gravidade da situação para a Boeing. A escolha de confiar na SpaceX, principal concorrente da Boeing na indústria espacial, sublinha os desafios contínuos que o programa Starliner enfrenta.

Missão Crew-9 da SpaceX

A missão Crew-9 da SpaceX, que deverá ser lançada no final de setembro, incluirá agora a tarefa de trazer Williams e Wilmore de volta à Terra. Originalmente planeada para transportar quatro passageiros, a missão transportará agora apenas dois astronautas. A nave espacial Crew Dragon permanecerá acoplada à ISS até fevereiro, altura em que regressará à Terra com os seus próprios membros da tripulação, juntamente com os dois astronautas retidos.

A situação começou quando Williams e Wilmore, ambos astronautas experientes da NASA e ex-pilotos de teste militares, se tornaram a primeira tripulação a viajar no Starliner para a ISS a 5 de junho. No entanto, nas primeiras 24 horas do seu voo, o Starliner encontrou várias falhas, incluindo a falha de cinco dos seus 28 propulsores e várias fugas de hélio, que pressurizam os propulsores. Estes problemas causaram meses de atrasos e deixaram os astronautas retidos na ISS.

Boeing trabalha intensivamente

Desde que o Starliner atracou na ISS, a Boeing tem trabalhado intensamente para identificar as causas das falhas do sistema de propulsão e das fugas de hélio. A empresa realizou testes e simulações extensivos na Terra, com o objetivo de convencer os funcionários da NASA de que a nave espacial era segura para a viagem de regresso. No entanto, os resultados desses testes levantaram mais preocupações de engenharia, levando a NASA a concluir que o Starliner não estava pronto para transportar a sua tripulação de volta à Terra em segurança.

À medida que a SpaceX se prepara para a missão Crew-9, a Boeing enfrenta o desafio de resolver os problemas técnicos que têm prejudicado o programa Starliner. A decisão de usar a Crew Dragon da SpaceX para a missão de regresso destaca a fiabilidade e o sucesso que a SpaceX alcançou na sua parceria com a NASA.

Para Williams e Wilmore, a extensão inesperada da sua missão tem sido um teste de resistência e adaptabilidade. Enquanto se preparam para regressar à Terra em fevereiro a bordo da nave espacial da SpaceX, a NASA e a indústria espacial estarão a observar de perto como a Boeing enfrenta os desafios contínuos do programa Starliner.