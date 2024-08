O corpo de Sunita Williams perde massa no espaço: efeitos de viagens espaciais prolongadas no corpo humano explicados

Viver no espaço durante longos períodos traz consigo uma série de desafios de saúde significativos, como a astronauta Sunita Williams está atualmente a enfrentar em primeira mão. Ao lado do seu colega astronauta Barry Wilmore, Williams está a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS), onde enfrentam uma extensão inesperada da sua missão devido a um problema técnico com a sua nave espacial de regresso. Originalmente prevista para uma breve estadia, a sua missão foi agora adiada indefinidamente, sublinhando a dura realidade e os riscos para a saúde associados às viagens espaciais prolongadas.

Impacto fisiológico das viagens espaciais prolongadas

O corpo humano, concebido para funcionar de forma óptima sob a força gravitacional da Terra, encontra numerosos desafios no ambiente de microgravidade do espaço. Uma das consequências imediatas deste ambiente é a deslocação dos fluidos corporais para cima, para longe das extremidades inferiores. Esta redistribuição de fluidos pode levar a um desequilíbrio que pode causar desidratação ou, inversamente, sobrecarga de fluidos em certas partes do corpo. Os rins, que são cruciais na manutenção do equilíbrio de fluidos, lutam para funcionar adequadamente nestas condições, aumentando o risco de pedras nos rins. Com o tempo, estes desafios poderão contribuir para o desenvolvimento de doenças renais crónicas, representando riscos de saúde a longo prazo para os astronautas.

A saúde muscular e óssea também se deteriora na ausência de gravidade. Sem a resistência regular proporcionada pela gravidade da Terra, os músculos começam a atrofiar e os ossos perdem densidade, uma condição conhecida como osteopenia nos voos espaciais. Esta perda acelerada de músculos e ossos enfraquece o sistema esquelético, tornando-o mais suscetível a fraturas e lesões, tanto durante a missão como no regresso à Terra. As implicações a longo prazo deste enfraquecimento ainda estão a ser estudadas, mas é evidente que a exposição prolongada à microgravidade tem efeitos significativos no sistema músculo-esquelético do organismo.

Um dos efeitos mais preocupantes das viagens espaciais prolongadas é o aumento da pressão intracraniana provocado pela deslocação ascendente dos fluidos em direção à cabeça. Esta pressão pode levar a uma série de sintomas, incluindo problemas de visão, dores de cabeça persistentes e até deficiências cognitivas. O sistema cardiovascular também é afectado, uma vez que o coração, já não necessitando de trabalhar tanto para bombear o sangue num ambiente sem peso, pode sofrer um declínio na aptidão cardiovascular. As alterações na estrutura do músculo cardíaco ao longo do tempo podem levar a uma capacidade reduzida de bombear o sangue de forma eficiente, impactando potencialmente a saúde cardiovascular a longo prazo.

A exposição à radiação é outra preocupação séria para os astronautas em missões de longa duração. Ao contrário da Terra, onde a atmosfera proporciona uma protecção significativa contra os raios cósmicos e outras formas de radiação, os viajantes espaciais estão expostos a níveis de radiação muito mais elevados. Esta exposição não só aumenta o risco de desenvolver cancro, como também representa uma ameaça para a saúde do cérebro, com potenciais efeitos a longo prazo que podem incluir o declínio cognitivo e outros problemas neurológicos. A doença aguda por radiação é outro risco, especialmente no caso de uma explosão solar ou de outro aumento repentino dos níveis de radiação.

O sistema imunitário, vital para proteger o organismo contra infeções, fica comprometido no espaço. O ambiente único do espaço, incluindo os efeitos da microgravidade, pode enfraquecer a resposta imunitária, tornando os astronautas mais suscetíveis a doenças. As alterações na microbiota intestinal, que desempenha um papel crucial na digestão, na imunidade e na saúde geral, também são observadas no espaço. Estas alterações podem ter efeitos de longo alcance, impactando potencialmente a saúde física e mental.

Impacto psicológico das viagens espaciais

O impacto psicológico das missões prolongadas no espaço é outra questão crítica. O isolamento, o confinamento e o ambiente de alta pressão das viagens espaciais podem levar a desafios de saúde mental, como a ansiedade, a depressão e a Perturbação de Stress Pós-Traumático (PSPT). A separação prolongada dos entes queridos, combinada com a monotonia e a natureza repetitiva da vida a bordo da ISS, aumenta a tensão emocional dos astronautas. Estes desafios psicológicos podem ter efeitos duradouros, persistindo mesmo após o término da missão e o regresso dos astronautas à Terra.

À medida que a NASA continua a resolver os problemas técnicos que atrasam o regresso de Sunita Williams e Barry Wilmore, os riscos contínuos para a sua saúde servem como um lembrete claro dos imensos desafios colocados pelas viagens espaciais de longa duração.