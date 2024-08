US: A Noite de Maravilhas em Oklahoma – Chuva de Meteoros, Tempestades Fortes e Auroras Boreais

Na noite passada, Oklahoma foi agraciada com um espetáculo celestial e meteorológico extraordinário ao vivenciar uma convergência excepcional de fenômenos naturais. Observadores do céu na região ficaram encantados com o auge da chuva de meteoros, tempestades intensas e uma exibição incomum das auroras boreais, tudo ocorrendo simultaneamente.

O destaque da noite foi a chuva de meteoros, que atingiu seu pico, oferecendo um espetáculo de estrelas cadentes no céu noturno. A chuva de meteoros foi complementada por uma poderosa tempestade que percorreu a área, adicionando efeitos dramáticos ao espetáculo celestial.

Adicionando à magia, os residentes testemunharam a rara aparição das auroras boreais, que não são comumente vistas nesta parte dos Estados Unidos. A combinação desses elementos criou uma atmosfera única e fascinante.

Um impressionante registro visual do evento foi capturado em um empilhamento de seis imagens, mostrando os melhores meteoros de uma janela de 20 minutos. A base do empilhamento apresenta uma tempestade e a aurora, destacando o raro alinhamento desses fenômenos. As imagens mostram uma mistura cativante de rastros de meteoros contra o fundo de nuvens tempestuosas e a aurora cintilante.

“Na noite passada foi mágica em Oklahoma. Um pico de chuva de meteoros, tempestades fortes, com uma rara aparição das auroras boreais. Este é um empilhamento de seis imagens com os melhores meteoros de 20 minutos ao redor da imagem base de uma tempestade e da aurora. Valeu a pena os 45 minutos de pânico para encontrar o local”, dizia uma postagem no X.

O raro alinhamento de chuvas de meteoros, clima intenso e auroras boreais tornou a noite em Oklahoma verdadeiramente inesquecível.

Para aqueles que perderam o espetáculo ao vivo, as imagens e vídeos impressionantes estão agora circulando online, oferecendo um vislumbre da noite mágica que se desenrolou nos céus acima de Oklahoma.