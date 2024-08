Andrey Rublev avança para a segunda final de ATP Masters 1000 da temporada em confronto em Montreal

Andrey Rublev, o quinto cabeça de série, garantiu o seu lugar na final do ATP Masters 1000 em Montreal, marcando a sua segunda aparição em uma final deste tipo nesta temporada. A jornada de Rublev até à final foi marcada por uma vitória difícil sobre o italiano Matteo Arnaldi nas meias-finais, superando um significativo intervalo de chuva de duas horas para triunfar com um resultado de 6-4, 6-2.

Rublev, que conquistou o título do Masters de Madrid no início deste ano em maio, agora enfrenta o desafio do australiano Alexei Popyrin na final, agendada para a noite de segunda-feira. Popyrin garantiu o seu lugar na final após derrotar o campeão do ATP Washington da semana passada, Sebastian Korda, com uma vitória de 7-6 (7/0), 6-3 em apenas 92 minutos.

A temporada de 2024 tem sido uma montanha-russa para Rublev, caracterizada por momentos de brilho, mas também marcada por explosões emocionais em campo. Mais cedo no ano, ele enfrentou desqualificação em Dubai após uma altercação acalorada com um árbitro de linha. Apesar desses contratempos, a decisão de Rublev de pular os Jogos Olímpicos de Paris para focar na temporada de hardcourt na América do Norte parece ter valido a pena, com o russo expressando confiança na sua preparação.

“Esse era o plano, estar pronto para o US Open,” comentou Rublev. “Acho que se estou na final de Montreal, deve estar a funcionar.”

Esta final em Montreal marca a sexta final de Masters da carreira de Rublev, um marco que ele alcançou após uma atuação impressionante nos quartos-de-final, onde derrotou o número um mundial, Jannik Sinner. Refletindo sobre a sua vitória nas meias-finais contra Arnaldi, Rublev reconheceu os desafios impostos pelo seu adversário, que está prestes a subir para cerca da 30ª posição no ranking mundial, possivelmente garantindo uma classificação para o próximo US Open.

“Ele pode bater forte do nada e não te dá ritmo. O vento não ajudou,” notou Rublev. “Depois do intervalo devido à chuva, joguei muito melhor. Estava focado e pude ditar o ritmo e jogar de forma mais agressiva.”

Na outra meia-final, Popyrin enfrentou Sebastian Korda, com ambos os jogadores trocando breaks no primeiro set antes de Popyrin dominar o tiebreak sem perder um ponto. O australiano então quebrou o serviço de Korda no início do segundo set e manteve a sua vantagem para garantir a vitória, conquistando a sua primeira presença numa final de Masters.

“Significa o mundo para mim alcançar esta final, é incrível,” disse Popyrin, expressando a sua empolgação. “É uma sensação e uma conquista fantástica. Tenho de me dar uma palmada nas costas.”