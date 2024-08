O futuro do Gabba enfrenta uma grande incerteza

O Gabba em Brisbane tem sido o cenário de alguns dos jogos mais icônicos do cricket e agora enfrenta grandes questões sobre seu futuro. Entre os momentos mais memoráveis no Gabba estão o empate icônico entre Austrália e as Índias Ocidentais em 1960, o famoso ‘assalto’ da Índia em 2021, o hat-trick de Peter Siddle no seu aniversário e as melhores estatísticas de Shane Warne na carreira.

No domingo, foi confirmado que o Queensland Cricket assinou um contrato de dois anos com a Cricket Australia para sediar partidas. Após a série entre Índia e Austrália e a série Ashes do próximo ano, há incertezas sobre os futuros jogos que o Gabba irá sediar.

“Em Brisbane, é mais difícil [planejar] devido à infraestrutura. Há simplesmente incerteza, então não sabemos qual será a solução a longo prazo. O que sabemos é que o Gabba tem um tempo de vida útil que termina em 2030. Precisamos de uma solução e também estamos trabalhando com a AFL em um plano a longo prazo,” disse Mike Baird, presidente da Cricket Australia, conforme citado pela ESPNcricinfo.

As Ashes 2025-26 marcarão a 49ª temporada consecutiva de cricket Test no Gabba. No entanto, há incerteza sobre se o Gabba alcançará ou não o marco de 50 anos.

Segundo a ESPNcricinfo, o Gabba está se aproximando do fim de sua vida útil, que está prevista para 2030. Com Brisbane sediando os Jogos Olímpicos de 2032, houve planos para uma reconstrução completa do estádio. No entanto, o governo de Queensland abandonou esses planos devido aos custos associados.

Kirsten Pike, presidente do Queensland Cricket, e Terry Svenson, diretor executivo, expressaram sua frustração com os problemas relacionados ao cricket no estado.

“A decisão do Governo Estadual de não prosseguir com seu compromisso de reconstruir o Gabba e reduzir seu papel proposto nas Olimpíadas resultou em mudanças diretas e indiretas na forma como gerenciamos nossos negócios. É profundamente decepcionante que o Test Gabba de 2026-27 tenha se tornado uma vítima da incerteza em torno do planejamento e desenvolvimento da infraestrutura em preparação para os Jogos Olímpicos de 2032, especificamente em relação ao Gabba,” escreveram eles, conforme citado pela ESPNcricinfo.

“…e embora não queiramos ser alarmistas, a incerteza contínua pode ter um impacto significativo na participação em todo o estado e no engajamento dos fãs no cricket masculino e feminino,” acrescentaram.

Na carta, Pike e Svenson expressaram esperança de que o cricket Test volte ao Gabba no futuro, apesar das incertezas atuais.

“Continuamos otimistas de que o cricket Test retornará ao Gabba após o verão de 2026-27, apesar da falta atual de detalhes e da incerteza em torno das melhorias no Gabba,” escreveram eles na carta.