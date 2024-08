Quem é Joshua Zirkzee? A nova estrela do Manchester United brilha em sua estreia na Premier League

O Manchester United iniciou a sua campanha na Premier League 2024-25 com uma vitória emocionante por 1-0 sobre o Fulham no Craven Cottage no sábado, graças a um golo tardio do novo reforço Joshua Zirkzee.

“Não poderia ser melhor”, disse Zirkzee, refletindo sobre a sua estreia. “Marcar na frente da Stretford End e vencer o jogo — é inacreditável.” Ele também partilhou o seu alívio por ter marcado o seu primeiro golo, acrescentando: “É sempre um alívio tirar isso das costas, mas agora é hora de focar no próximo jogo.”

Quem é Joshua Zirkzee?

Joshua Zirkzee está rapidamente a tornar-se um nome a ser observado no futebol europeu. O atacante neerlandês de 23 anos, que recentemente assinou com o Manchester United, já teve um impacto significativo com o seu novo clube, marcando o golo decisivo na estreia da Premier League contra o Fulham.

Primeiros Anos e Carreira: Nascido a 22 de maio de 2001 em Roterdão, Países Baixos, a jornada de Zirkzee no futebol começou em clubes locais antes de se juntar à academia de jovens do renomado clube neerlandês PSV Eindhoven. As suas impressionantes atuações chamaram a atenção dos olheiros, levando a uma mudança para o sistema juvenil do Bayern de Munique em 2017.

Ascensão à Fama: O avanço de Zirkzee ocorreu no Bayern de Munique, onde fez a sua estreia profissional na temporada 2019-20. A sua capacidade de encontrar a rede rapidamente tornou-o um ativo valioso, e ele marcou golos decisivos que ajudaram o Bayern a conquistar o título da Bundesliga. As suas atuações renderam-lhe elogios e aumentaram a sua reputação em toda a Europa.

Movimentos Recentes e Manchester United: Em 2023, Zirkzee transferiu-se para o Bologna na Serie A, onde continuou a desenvolver o seu jogo e a mostrar as suas habilidades como atacante. A sua forma impressionante chamou a atenção do Manchester United, e ele assinou com os Red Devils antes da temporada 2024-25 da Premier League.

Estilo de Jogo: Zirkzee é conhecido pela sua fisicalidade, excelente aproveitamento e capacidade de criar oportunidades de golo. Com 1,90 m de altura, ele combina força com habilidade técnica, tornando-o um atacante versátil. O seu instinto para marcar golos e a sua habilidade de estar no lugar certo na hora certa destacam-no como um talento promissor.

Perspetivas Pessoais: Fora de campo, Zirkzee é admirado pela sua dedicação e profissionalismo. Ele falou sobre a sua empolgação ao juntar-se ao Manchester United, referindo-se ao clube como “o maior clube do mundo.” Trabalhar sob a orientação do ex-atacante Ruud Van Nistelrooy também é um destaque, já que Zirkzee valoriza a oportunidade de aprender com uma lenda do futebol.

À medida que Zirkzee continua a avançar na sua carreira, as suas contribuições para o Manchester United e o seu desenvolvimento como jogador serão observados de perto pelos fãs e analistas.