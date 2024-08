É um observador de compulsão? Encontre os lugares da vida real que inspiraram os seus filmes e programas de televisão favoritos

Crescendo em uma geração onde a mídia visual dominou quase tudo, os filmes, de certa forma, tornaram-se a norma na sociedade. Se você está triste, assiste a um filme; se você está feliz, celebra com um filme. Se você quer aprender algo, há filmes. Se você quer ensinar algo, pode fazer filmes.

Sendo um cinéfilo, sempre me fascinou como os filmes se inspiram no mundo real para criar algo tão distante da realidade—um mundo que é tão mágico. Torna até os elementos mais básicos de nossas vidas diárias tão extraordinários e encantadores: as coisas que vemos, as experiências que temos, até os lugares onde vivemos, aspiramos viver ou viajar algum dia no futuro. Os filmes nos deram expectativas muito altas sobre o que queremos de nossas vidas, o que queremos fazer no futuro e até o que queremos ver, visitar ou experimentar.

Para alguém que sempre quis experimentar a vida como acontece nos filmes, foi um pouco decepcionante perceber que isso não é factual. No entanto, e se eu lhe dissesse que você pode, pelo menos, viajar e visitar alguns dos locais mais mágicos que inspiraram muitos de seus filmes e programas de TV favoritos de todos os tempos? E se eu lhe dissesse que nem todos os locais que você viu eram cenários, mas lugares reais?

Estação King’s Cross em Londres

O local que inspirou as filmagens de um dos favoritos cult, Harry Potter, a Estação King’s Cross, é uma estação de trem de passageiros localizada nos arredores do centro de Londres, no distrito londrino de Camden.

Para acomodar a linha principal da costa leste, a Great Northern Railway abriu a estação em King’s Cross em 1852, na borda norte do centro de Londres. Você provavelmente se lembra da famosa cena em que Harry e a família Weasley atravessam uma parede de tijolos na Estação King’s Cross para chegar à Plataforma 9 e meia, mesmo se você só assistiu ao primeiro filme de Harry Potter uma vez. Ao longo da série de filmes, a plataforma mágica do Expresso de Hogwarts é vista e mencionada inúmeras vezes. A plataforma alcançou tal grau de notoriedade que a Estação King’s Cross designou formalmente a plataforma entre as plataformas nove e dez. Agora, os fãs de Harry Potter a visitam frequentemente para tirar fotos.

Painted Ladies em San Francisco

Um programa clássico para as crianças dos anos 90, Full House, apresentava as Painted Ladies, que estão situadas em San Francisco. Você provavelmente se lembra desses edifícios da cena onde a família Tanner faz um piquenique em frente a uma pitoresca fileira de casas coloridas na abertura de Full House. Embora a maioria de nós muitas vezes pense nesses cenários como sets de filmagem, essas casas realmente existem.

Na arquitetura americana, as casas e estruturas vitorianas e eduardianas que foram repintadas em três ou mais cores para acentuar ou embelezar suas características arquitetônicas são conhecidas como Painted Ladies. Essa prática começou na década de 1960. Em seu livro de 1978, “Painted Ladies: San Francisco’s Resplendent Victorians”, Elizabeth Pomada e Michael Larsen cunharam a frase pela primeira vez em referência às casas vitorianas em San Francisco.

Edifício de apartamentos em 90 Bedford Street, Nova York

Outro dos favoritos cult que quase todos lembramos é Friends. Ao longo dos anos, Friends desenvolveu uma espécie de culto, por isso parece lógico que o complexo de apartamentos que serviu como cenário para as tomadas externas das residências dos personagens se tornasse um destino turístico popular. Os interiores dos dois apartamentos principais do programa foram criados em Burbank, enquanto a fachada esverdeada usada para os exteriores pode ser encontrada em Greenwich Village, em Manhattan, na esquina das ruas Bedford e Grove.

Albuquerque, Novo México

Uma série que rapidamente se tornou favorita para muitos da Geração Z e dos millennials. A casa de Breaking Bad em 3828 Piermont Dr. NE em Albuquerque, Novo México, é reconhecida por todos os seus espectadores como a casa de Walter White. Embora seja o local mais popular que um fã de Breaking Bad lembraria imediatamente, há vários outros locais na cidade que inspiraram o programa e que os turistas podem visitar, incluindo o lava-jato e o restaurante popular.

Embora tenha uma aparência semelhante a outras praias na costa da Califórnia, esta praia tranquila é, na verdade, parte de uma das reviravoltas mais conhecidas na história do cinema. Quando os personagens do primeiro filme “Planeta dos Macacos” caminham por esta mesma praia, eles acreditam estar em outro mundo. No entanto, eles logo descobrem as ruínas da Estátua da Liberdade. Embora os adereços do filme tenham sido removidos, os entusiastas ainda frequentam Point Dume para tirar fotos. Point Dume é um penhasco que se projeta no Oceano Pacífico, na costa de Malibu, Califórnia. A ponta norte da Baía de Santa Mônica é formada pelo ponto, um longo penhasco.

Skopelos, Gréci

Um local que sempre quis ver desde que assisti ao clássico filme Mamma Mia!, uma comédia romântica musical de 2008 baseada nas músicas do grupo pop ABBA. A ilha grega de Skopelos está localizada no mar Egeu ocidental. Skopelos é uma das várias ilhas que compõem o grupo de ilhas Espórades do Norte, que fica ao norte da ilha de Eubeia e a leste da península de Pelion no continente. As cores vivas e a impressionante arquitetura da ilha grega mostrada em “Mamma Mia!” são difíceis de esquecer. Os fãs podem visitar a ilha real onde o filme foi gravado, Skopelos, no mar Egeu ocidental, embora a história se passe em uma ilha fictícia. Você pode até pegar um ônibus turístico que leva os visitantes a vários locais de filmagem conhecidos, como a Praia Kastani e a Capela Agios Ioannis.

Tom’s Restaurant em Nova York

Tom’s Restaurant é uma lanchonete no distrito de Morningside Heights em Manhattan. Ele está localizado em 2880 Broadway, na esquina com a rua West 112th. Está situado no primeiro andar do Armstrong Hall da Universidade de Columbia, que também abriga o Instituto Goddard de Estudos Espaciais.

As imagens externas das famosas sequências do Monk’s Cafe de Seinfeld foram filmadas em Nova York, mas as cenas internas foram criadas em estúdio! O restaurante que serviu como o local habitual de Jerry e seus amigos na comédia foi o Tom’s Restaurant, que ainda está em funcionamento hoje na seção de Morningside Heights em Manhattan. Você pode experimentar a comida por si mesmo visitando a esquina da Broadway com a West 112th Street, pois as críticas afirmam que é realmente bastante boa.

Edifício de apartamentos em 455 Water Street, Brooklyn

Este é para todos os Upper East Siders, ou para os Brooklynites, ou para ambos ou para nenhum. Não importa; há um lugar para todos aqui, ao contrário do programa Gossip Girl, XOXO.

Provavelmente você se lembra de Dan Humphrey, de Gossip Girl, interpretado por Penn Badgley, morando no edifício de apartamentos de tijolo marrom, ou no loft, como o conhecemos, que ficava perto da Ponte de Manhattan. Na verdade, você pode dar uma olhada dentro do edifício se for à Water Street, na área opulenta de DUMBO, no Brooklyn. Embora haja passeios de Gossip Girl em Nova York, a maioria deles se concentra nos locais de Manhattan e omite a amada fachada do Brooklyn.