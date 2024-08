A ‘boneca assombrada’ mais famosa do Reino Unido agrediu 17 homens, afirma investigador paranormal

Provando que a frase “o inferno não tem fúria como a mulher desprezada” é verdadeira, um fenómeno horrível veio ao de cima. Recentemente, uma boneca antiga, supostamente habitada pelo espírito de uma noiva abandonada chamada Elizabeth, tem sido o ponto focal de vários eventos paranormais no Museu de Objetos Assombrados em Rotherham, South Yorkshire.

Conhecida como a boneca “mais assombrada” do mundo, a boneca terá agredido pelo menos 17 homens, alguns dos quais sofreram lesões físicas. Reportagens do New York Post.

Mas a questão é: como é que o investigador paranormal e dono do museu, Lee Steer, soube desta boneca? Bem, a resposta está nas compras online.

Ao saber da alegada animosidade da boneca em relação aos homens, Steer comprou-a por 866 libras no eBay. Durante uma investigação na “sala das bonecas da noiva” do museu, Steer sentiu uma sensação de ardor no pescoço e, mais tarde, encontrou arranhões nas costas que, segundo testemunhas, pareciam um pentagrama.

Mais tarde, em declarações a uma agência de notícias, Steer disse: ‘Parece que a boneca odeia os homens… Bem mais de 15 pessoas vieram ter comigo para dizer que foram arranhadas. Foram todos homens e nunca uma mulher que atacaram.”

Ações perturbadoras da boneca assombrada

Surpreendentemente, a boneca não se restringe apenas a ações perturbadoras. Segundo Steer, a boneca disparou alarmes de incêndio, movimentou objetos pela sala e causou interrupções eletrónicas nas gravações de vídeo.

Numa investigação paranormal, um frasco de perfume foi alegadamente atirado pela sala, e as palavras “noiva” e “assombração” apareceram misteriosamente nas filmagens.

Além de Lee Steer, também outro investigador paranormal Jon-Paul Kenny teve uma experiência igualmente estranha com o boneco. Durante uma sessão em direto do TikTok no museu, relatou ter sentido um puxão na camisola, como se alguém o tivesse agarrado por trás, mesmo estando sozinho no quarto apenas com a namorada e a boneca.