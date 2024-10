Nobuyo Oyama, Voz Icônica de ‘Doraemon’, Morre aos 90 Anos

Nobuyo Oyama, a voz icônica do amado personagem de animação japonês Doraemon, faleceu aos 90 anos, confirmou sua agência na sexta-feira. A atriz, conhecida pelo seu papel na franquia de Doraemon, morreu no dia 29 de setembro devido a causas naturais relacionadas à idade avançada.

Uma Vida Atrás da Voz Icônica

A morte de Oyama marca o fim de uma era para os fãs do programa de TV Doraemon, que foi exibido de 1979 a 2005. Ela deu voz ao personagem homônimo, um gato robô azul e branco do futuro que vem para ajudar um garoto chamado Nobita. Doraemon é uma das séries de anime mais queridas do Japão, e a voz de Oyama se tornou sinônimo do personagem, tornando-se uma das mais icônicas no mundo dos animes.

A franquia Doraemon, que também inclui uma série de filmes, jogos e mangás, tornou-se um fenômeno global, especialmente na Ásia, com grandes fãs em Hong Kong, Vietnã e além. O papel de Oyama como a voz de Doraemon desempenhou um papel importante no seu imenso sucesso.

Carreira Inicial e Ascensão à Fama

Antes de se tornar a voz de Doraemon, Oyama já havia se estabelecido na indústria do entretenimento. Ela fez parte do programa de fantoches Boo Foo Woo da NHK, transmitido de 1960 a 1967. No entanto, foi sua interpretação de Doraemon que lhe deu fama e reconhecimento mundial.

A série de 1979 de Doraemon tornou-se tão associada à sua voz que frequentemente é chamada de “edição Oyama”, distinguindo-a das outras adaptações da popular franquia. A interpretação de Oyama do gato robô ressoou profundamente com o público, e ela se tornou uma figura querida nos lares de várias gerações.

Homenagens de Fãs e Colegas

A notícia do falecimento de Oyama gerou uma onda de homenagens nas redes sociais, à medida que fãs de todo o mundo lamentaram a perda da voz que moldou suas infâncias. Muitos se lembraram dela com carinho, refletindo sobre as décadas de alegria e nostalgia que seu trabalho proporcionou.

“A Sra. Nobuyo Ōyama… Ela me apoiou desde o início da minha carreira. Muito obrigado por todo o seu trabalho ao longo dos anos. Aprecio muito”, tuitou Kazuhiko Inoue, a voz do personagem Kakashi de Naruto. Inoue, conhecido também por seu trabalho em JoJo’s Bizarre Adventure e Demon Slayer, expressou grande respeito pelo legado de Oyama na indústria.

Os fãs também inundaram as plataformas sociais com mensagens de afeto. “Quando penso em Doraemon, a voz de Nobuyo Oyama soa na minha mente”, escreveu um fã. Outro acrescentou: “Doraemon, eu te amei desde que me lembro, graças a Nobuyo Oyama.”

A Perda de uma Ícone

A morte de Nobuyo Oyama ocorre pouco depois do falecimento de Noriko Ohara, a atriz de voz de Nobita, o jovem que faz amizade com Doraemon. O tempo aumentou o sentimento de perda dos fãs da série Doraemon, que agora lamentam as mortes de duas vozes chave que deram vida ao programa para muitos.

Em um último adeus, a agência de Oyama divulgou uma nota expressando sua gratidão pela bondade que ela recebeu durante sua vida. A agência também se desculpou pela demora na divulgação da morte e confirmou que um funeral privado foi realizado, com a presença apenas de familiares.

A contribuição de Nobuyo Oyama para o mundo dos animes e seu papel em tornar Doraemon um nome familiar será eternamente apreciada por gerações de fãs ao redor do mundo.