O Canal da Mancha testemunhou novamente um incidente de naufrágio de barco. Pelo menos 10 pessoas estão acreditadas como mortas após um barco com dezenas de migrantes ter naufragado no Canal da Mancha, de acordo com a mídia francesa.

A guarda costeira francesa relatou que mais de 50 pessoas estavam sendo resgatadas e precisavam de tratamento médico, conforme notado pelas agências de notícias na terça-feira. Inicialmente, as autoridades haviam declarado que 10 indivíduos estavam em estado crítico após o barco encontrar dificuldades ao largo da costa de Le Portel, aproximadamente a 28 milhas (45 km) a sudoeste de Calais.

A mídia regional relatou que 10 pessoas morreram

Relatórios iniciais surgiram informando que “pelo menos 100 migrantes” estavam a bordo “após o naufrágio de um barco” às 11h30, horário local (10h30, horário do Reino Unido), e mencionaram que vários toldos brancos foram vistos no cais. Os relatórios também indicaram que alguns indivíduos foram resgatados, inclusive por via aérea, e levados para o porto próximo de Boulogne-sur-Mer.

Ainda não surgiram detalhes sobre quantas pessoas foram recuperadas da água. Separadamente, na terça-feira, um bote salva-vidas da RNLI chegou em Dover com indivíduos a bordo após um incidente no Canal. Não se sabe ainda se esses indivíduos foram resgatados do mesmo incidente ao largo da costa da França.

CEO do Conselho de Refugiados expressa profunda tristeza

Em resposta às notícias sobre o naufrágio de um pequeno barco no Canal e aos relatórios de várias fatalidades, Enver Solomon, CEO do Conselho de Refugiados, expressou profunda tristeza pelas mortes trágicas no recente incidente no Canal.

Solomon disse que este ano viu um número perturbadoramente alto de mortes no Canal. Esta tendência preocupante destaca a necessidade urgente de uma estratégia abrangente e multifacetada para mitigar os riscos associados às perigosas travessias do Canal.

Ele acrescentou que apenas aplicar as medidas existentes não é suficiente. O aumento da segurança e da fiscalização na costa francesa levou a travessias mais perigosas, com pessoas embarcando de locais mais arriscados em embarcações instáveis e superlotadas.

Solomon pediu ao governo que abordasse as gangues criminosas envolvidas e também formulasse um plano para aprimorar e expandir rotas seguras para indivíduos em busca de refúgio.

Aumento significativo no número de barcos cruzando o Canal da Mancha

Em 2023, cerca de 29.000 pessoas foram detectadas cruzando o Canal da Mancha em pequenos barcos, uma diminuição em relação aos 46.000 em 2022. O número total de chegadas em pequenos barcos aumentou significativamente desde 2018. Embora tentativas de entrar no Reino Unido cruzando o Canal tenham sido relatadas por mais de cinquenta anos, a detecção substancial começou apenas no final de 2018.

O Ministério do Interior relatou que 29.437 pessoas chegaram ao Reino Unido em 2023 após cruzar o Canal da Mancha em pequenos barcos, em comparação com 45.774 em 2022.

No primeiro semestre de 2024, 12.646 chegadas em pequenos barcos foram detectadas, refletindo um aumento de 16% em relação ao primeiro semestre de 2023. A maioria dos que chegam em pequenos barcos são homens. No ano encerrado em 31 de março de 2024, 75% (22.357) dessas chegadas eram do sexo masculino e com 18 anos ou mais, excluindo aqueles de idade ou sexo desconhecidos. Além disso, 16% (4.630) eram crianças menores de 18 anos. Essas proporções permaneceram consistentes ao longo do tempo e são semelhantes às observadas entre os candidatos ao asilo em geral (72% homens e 19% crianças no ano até março de 2024). A maior proporção de homens entre os solicitantes de asilo é frequentemente atribuída aos perigos das viagens migratórias irregulares, com membros da família do sexo feminino e menores frequentemente se juntando mais tarde por meio de rotas de reunificação familiar.

Viagem arriscada em busca de asilo

A maioria das pessoas que cruzam o Canal em pequenos barcos solicita asilo assim que chegam ao Reino Unido. O Ministério do Interior observou que 93% (109.954) dos que cruzaram de 2018 a março de 2024 solicitaram asilo por conta própria ou foram incluídos como dependentes (parceiro ou filho) em uma solicitação.

O número total de solicitantes de asilo aumentou em 2021 e 2022 antes de diminuir em 2023, alinhando-se com a tendência nas chegadas em pequenos barcos. Mais de 84.000 pessoas solicitaram asilo no Reino Unido em 2023, um aumento de 85% em relação a 2019. Grande parte desse crescimento é atribuída a candidatos que chegaram em pequenos barcos, embora a maioria dos solicitantes de asilo não tenha chegado por esse meio. Em 2023, as chegadas em pequenos barcos representaram 33% de todas as solicitações de asilo.

Algumas pessoas entram no Reino Unido por meios irregulares além dos pequenos barcos, como em caminhões ou contêineres. O aumento significativo nas chegadas em pequenos barcos contribuiu para um grande aumento nas entradas irregulares gerais, com números mais do que dobrando de 2019 a 2023. Consequentemente, a proporção de chegadas em pequenos barcos entre as entradas irregulares detectadas subiu de 2% em 2018 para 80% em 2023.

Afgãos liderando nacionalidade cruzando o Canal da Mancha

No ano encerrado em junho de 2024, os afegãos foram a nacionalidade que mais cruzou o Canal, representando pouco menos de um quinto de todas as chegadas em pequenos barcos. Os iranianos ficaram em segundo lugar com 13%, seguidos por chegadas do Vietnã e da Turquia, cada um representando 10%. Aproximadamente 83% das chegadas em pequenos barcos nos 12 meses que antecederam junho de 2024 eram homens, e quando a idade foi registrada, mais de 40% tinham entre 25 e 39 anos.

No ano encerrado em junho de 2024, o maior número de solicitantes de asilo no Reino Unido veio do Afeganistão, totalizando 9.342. Outros países significativos de origem para solicitações incluíram Irã, Paquistão, Vietnã, Índia e Bangladesh. Em 2022, os albaneses foram a nacionalidade líder, com mais de 17.300 pessoas (incluindo dependentes) solicitando asilo, três quartos dos quais chegaram em pequenos barcos. Refugiados ucranianos que chegaram ao Reino Unido após a invasão da Rússia em seu país não estão incluídos nessas estatísticas.

Até 22 de agosto de 2024, o governo do Reino Unido havia emitido 262.100 vistos para refugiados ucranianos que entraram por rotas legais. Também há arranjos separados para grupos específicos, como alguns refugiados afegãos e cidadãos de Hong Kong, para vir ao Reino Unido.

Sobre o Canal da Mancha

O Canal da Mancha é uma seção do Oceano Atlântico que separa o sul da Inglaterra do norte da França. Ele se conecta à parte sul do Mar do Norte através do Estreito de Dover em sua ponta nordeste. Medindo aproximadamente 560 km de comprimento, a largura do Canal varia de 240 km em seu ponto mais largo a 34 km no Estreito de Dover. É considerado a área de navegação mais movimentada globalmente.

Historicamente, o Canal da Mancha desempenhou um papel crucial na consolidação da Grã-Bretanha como uma superpotência naval. A Grã-Bretanha usou o Canal como um mecanismo de defesa natural, o que ajudou a prevenir invasões durante as Guerras Napoleônicas e a Segunda Guerra Mundial.

As culturas dominantes de cada lado do Canal são o inglês na costa norte e o francês na costa sul. Um túnel ferroviário submarino, conhecido como o Tunnel do Canal, se estende por 50,46 km. Inaugurado em 1994, conecta Folkestone na Inglaterra com Coquelles na França sob o Canal da Mancha, no Estreito de Dover.