80 Bombeiros Especiais Chegarão à Madeira para Combater Incêndio

Dada a evolução da situação e considerando as condições meteorológicas que estão dificultando a ação dos homens no terreno, e após novo contato com o Secretário de Estado da Proteção Civil e o presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Governo Regional anuncia que toda a logística necessária está atualmente em andamento para permitir a chegada de 80 membros da Força Especial de Bombeiros à Madeira nas próximas horas”, lê-se em uma nota enviada às redações.

No comunicado, a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil afirma que “essa força de homens complementará todo o trabalho que está sendo realizado no terreno pelos bombeiros, Polícia Florestal e outras entidades envolvidas no combate ao incêndio”.

“Também gostaríamos de informar que, de última hora, os recursos no terreno foram reforçados e as equipes de intervenção florestal atribuídas à Guarda Nacional Republicana foram ativadas”, disse o departamento, sem especificar o número de recursos.

O Serviço Regional de Saúde da Madeira (Sesaram) disponibilizou duas linhas de apoio a todos os usuários da região, uma fornecida pelo serviço de psicologia, com o número 969320140, e a linha de apoio 24 horas da SRS, fornecida pelo gabinete de apoio à família, com o número 800242420.