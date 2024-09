A busca por uma mulher indiana desaparecida na Malásia termina após nove dias devido a condições desafiadoras

A busca por G. Vijaya Lakshmi, a indiana que caiu em um buraco na Malásia, foi cancelada após nove dias de intensos esforços. As autoridades decidiram suspender as buscas no sábado, citando as condições extremamente desafiadoras enfrentadas durante a operação.

Em 23 de agosto, a mulher de 48 anos caiu em um buraco que se formou em Jalan Masjid, na capital da Malásia. Apesar de uma busca abrangente envolvendo especialistas, geólogos e policiais, a operação não conseguiu localizá-la. A Dra. Zaliha Mustafa, Ministra do Departamento dos Territórios Federais do Primeiro Ministro, explicou que a decisão foi tomada após uma avaliação minuciosa da situação.

“As condições de busca e resgate (SAR) foram extremamente desafiadoras e, embora uma obstrução tenha sido detectada, ela não pôde ser identificada positivamente”, disse o Dr. Mustafa em comunicado. O surgimento de um segundo sumidouro na área complicou ainda mais a operação, trazendo riscos adicionais para o pessoal de resgate.

O ministro enfatizou a necessidade de garantir a segurança pública e retomar as atividades normais na área afetada. “Devemos agora concentrar-nos na recuperação e reconstrução do local”, acrescentou. A Prefeitura de Kuala Lumpur (DBKL) supervisionará o mapeamento de serviços públicos, a análise da estrutura fundiária e outros esforços de recuperação.

Apesar do fim da busca ativa, os esforços para localizar G. Vijaya Lakshmi continuarão em uma nova fase, envolvendo diferentes agências. O embaixador indiano na Malásia expressou gratidão pelos esforços envidados até agora e compreende a lógica por trás da decisão de suspender a busca ativa. A família da vítima foi informada e os seus vistos foram prorrogados por mais uma semana para apoiá-los neste momento difícil.

A operação de busca, iniciada no dia do incidente, incluiu diversas técnicas, como unidades de cães rastreadores e o método ‘jetting’. As autoridades concentrar-se-ão agora em garantir a segurança pública e em enfrentar os desafios colocados pelos buracos.