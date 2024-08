Academia das Forças de Defesa Australianas proíbe visitas académicas chinesas ao campus

Em plena escalada das tensões militares com a China, a Universidade de Nova Gales do Sul (UNSW) Canberra impôs restrições às colaborações de investigação com a China, que incluem a suspensão das visitas de académicos chineses ao seu campus em Camberra. Reportagens ABC Notícias.

De acordo com uma comunicação interna entre os departamentos académicos da UNSW Canberra, indica que a universidade não irá liderar mais projetos que envolvam universidades chinesas.

Vários programas de pós-graduação na UNSW Canberra estão associados à Força de Defesa Australiana (ADF), como o Master of Explosive Ordnance, que faz parte da formação para os funcionários da nova Enterprise de Armas Guiadas e Artilharia Explosiva (GWEO) da Austrália.

Além disso, a UNSW Canberra também notificou a sua equipa de que não apoiará a investigação colaborativa que envolva universidades chinesas afiliadas. No entanto, a UNSW Sydney não é afetada por esta mudança de política, noticia a ABC News.

Mas, apesar destas restrições, a UNSW Canberra continua a oferecer bolsas de doutoramento lucrativas à Universidade de Dongguan, em Guangdong.

Entretanto, desde a década de 1980, a UNSW oferece educação para cadetes oficiais e aspirantes na Academia das Forças de Defesa Australianas (ADFA) em Camberra e oferece programas de pós-graduação para civis de Defesa e outros estudantes. Anteriormente, um número substancial de estudantes internacionais na UNSW Canberra eram da China.