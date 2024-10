Ameaça de bomba provoca evacuação do edifício de Beirute que abriga a Al Jazeera e a Embaixada da Noruega

Num incidente separado, um edifício no centro de Beirute, onde ficam os escritórios da Al Jazeera e a Embaixada da Noruega, foi evacuado na sequência de uma ameaça de bomba. Mazen Ibrahim, chefe do escritório da Al Jazeera no Líbano, revelou que a administração do edifício recebeu vários avisos, o que levou à evacuação tanto da embaixada como dos escritórios da rede de comunicação social.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Noruega, Ragnhild Simenstad, confirmou a evacuação, observando que foi devido a uma ameaça de bomba credível. A situação continua sob investigação e as autoridades ainda não divulgaram mais detalhes sobre a origem da ameaça.

A série de acontecimentos destaca a escalada das tensões na região à medida que Israel prossegue as suas operações militares em Gaza, com preocupações crescentes sobre as vítimas civis e o impacto geopolítico mais amplo.