Assista: Colapso da ponte no Vietnã atingido pelo tufão, veículos caem no rio

As autoridades no Vietnã confirmaram que 13 pessoas estão desaparecidas após o colapso de uma ponte chave, embora o vice-primeiro-ministro Ho Duc Phoc tenha indicado que ainda não está claro se houve vítimas. As operações de resgate estão em andamento, com uma parte da ponte ainda em pé. Os esforços estão concentrados na construção de uma ponte flutuante para restaurar o acesso à área afetada.

O impacto devastador do tufão Yagi

O colapso da ponte é apenas um dos muitos desafios enfrentados pelo Vietnã enquanto o país continua se recuperando do tufão Yagi, a tempestade mais poderosa a atingir a região em décadas. O tufão chegou ao continente no sábado, trazendo consigo graves inundações e deslizamentos de terra que resultaram em pelo menos 64 mortes nas províncias do norte. A destruição foi generalizada, com danos significativos reportados em toda a região.

AVISO – imagens perturbadoras.

No Vietnã, pelo menos 13 pessoas caíram no rio Hồng (Vermelho) depois que uma parte da ponte Phong Châu em Phú Thọ foi arrastada pelas águas da enchente. Cerca de 10 veículos e duas motocicletas caíram no rio. Os esforços de resgate estão sendo dificultados pelas correntes rápidas após o tufão… pic.twitter.com/TUZSnL5EIe

Deslizamento de terra arrasta ônibus de passageiros

Além do colapso da ponte, um deslizamento de terra na província de Cao Bang arrastou um ônibus de passageiros com 20 pessoas. As operações de resgate são complicadas pelas estradas bloqueadas e chuvas fortes persistentes, que estão dificultando os esforços das equipes de emergência.

Resposta do governo e ajuda de emergência

Em resposta ao desastre, o Primeiro-Ministro Pham Minh Chinh anunciou pacotes de ajuda de emergência e direcionou o exército a priorizar as operações de resgate e recuperação. O tufão também interrompeu gravemente as atividades industriais no norte do Vietnã. Muitas fábricas enfrentaram apagões e danos extensos, com zonas industriais em Haiphong, uma cidade de dois milhões de habitantes, particularmente severamente impactadas. Os telhados das fábricas foram arrancados e os trabalhadores estão lutando para salvar equipamentos das plantas de produção inundadas. Notavelmente, as fábricas do conglomerado sul-coreano LG Electronics em Haiphong sofreram danos significativos, embora não tenham sido relatadas vítimas entre os funcionários.

Interrupções de energia e telecomunicações

A tempestade causou apagões generalizados, deixando mais de 5,7 milhões de clientes sem eletricidade. Na segunda-feira, mais de 75% da eletricidade havia sido restabelecida. Os serviços de telecomunicações também foram interrompidos, com muitas áreas experimentando quedas.

Avisos de riscos contínuos

A Agência Meteorológica do Vietnã emitiu avisos sobre os riscos contínuos de inundações e deslizamentos de terra. As chuvas nas regiões do norte foram substanciais, variando entre 208 e 433 milímetros nas últimas 48 horas. A situação permanece fluida, com esforços contínuos necessários para lidar com a crise em andamento e apoiar as comunidades afetadas.