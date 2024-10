Ataque de Retaliação de Israel ao Irã Atrasado Devido a Vazamento de Documentos do Pentágono: Relatório

O ataque de retaliação de Israel ao Irã foi atrasado devido a um vazamento de documentos do Pentágono, forçando Israel a revisar sua estratégia após planos militares sensíveis terem sido expostos nas redes sociais.

De acordo com um relatório que cita fontes de inteligência, o ataque de retaliação planejado por Israel foi adiado após o vazamento de documentos militares classificados dos EUA. Os arquivos vazados detalhavam planos específicos da operação de Israel, levando os oficiais israelenses a revisar sua estratégia e atrasar a resposta.

Os documentos classificados foram compartilhados inicialmente em um canal do Telegram pró-Irã antes de circular em plataformas de mídias sociais, incluindo o X (antigo Twitter). As informações sensíveis incluíam detalhes sobre a intenção de Israel de usar mísseis balísticos no ataque, dando a Teerã uma oportunidade de antecipar padrões de ataque potenciais e se preparar adequadamente.

Uma fonte de inteligência, familiarizada com os preparativos de Israel, revelou que o vazamento impactou significativamente o cronograma do ataque. “A liberação dos documentos americanos atrasou a operação, pois houve a necessidade de ajustar certos elementos estratégicos e táticos,” afirmou a fonte. “Um ataque de retaliação ainda está planejado, mas está levando mais tempo do que o inicialmente esperado.”

Alvo Planejado e Ajustes Táticos

O plano original de Israel tinha como alvo instalações militares pertencentes à Guarda Revolucionária Iraniana. O ataque foi previsto como uma resposta ao ataque iraniano de 1º de outubro, quando mais de 180 mísseis balísticos foram disparados contra Israel. No entanto, Israel havia garantido a seus aliados que a operação evitaria as instalações nucleares do Irã e a infraestrutura petrolífera para minimizar uma escalada regional mais ampla.

Os documentos vazados, classificados como “top secret” e datados de 15 e 16 de outubro, delineavam as especificidades dos preparativos militares israelenses. Isso incluía um exercício de implantação em larga escala da força aérea e um exercício de reabastecimento aéreo, cruciais para operações de longo alcance. Os documentos também faziam referência à preparação de pelo menos 16 mísseis balísticos lançados do ar, codinome “Golden Horizon”, juntamente com outros 40 mísseis, chamados “ISO2” ou “Rocks”. Os últimos são mísseis superfície-ar desenvolvidos pelo contratante de defesa israelense Rafael, projetados para alvos de longa distância e capazes de penetrar em instalações subterrâneas bem protegidas.

Relações EUA-Israel Afetadas

O Pentágono confirmou a autenticidade dos documentos vazados, que foram compilados pela Agência Nacional de Inteligência Geoespacial (NGA) e pela Agência de Segurança Nacional (NSA). Esses arquivos detalhavam exercícios de mísseis israelenses e manobras da força aérea em preparação para o ataque potencial ao Irã. Embora os documentos não contivessem imagens de satélite, surgiram especulações sobre como as informações sensíveis foram obtidas e disseminadas.

O vazamento causou atritos entre Israel e os EUA, com ex-oficiais de inteligência israelenses expressando preocupações sobre as implicações mais amplas da violação. “A verdadeira questão é que isso demonstra que os EUA estão lutando para proteger informações classificadas,” advertiu um ex-oficial israelense.

Preocupações Regionais Mais Amplas

O Pentágono negou especulações que ligam o vazamento a um funcionário específico do Departamento de Defesa dos EUA de origem iraniana. O departamento está cooperando plenamente com as investigações em andamento, buscando identificar quem teve acesso aos materiais vazados. A circulação desses documentos nas redes sociais levantou preocupações adicionais sobre a proteção de informações classificadas dentro dos círculos de defesa dos EUA e de Israel.

O vazamento ocorre em um momento de tensões elevadas no Oriente Médio, enquanto o Irã continua a apoiar o Hezbollah e milícias por procuração no Iraque e na Síria. Israel permaneceu vigilante na preparação para potenciais escaladas, especialmente após relatos de um ataque israelense anterior no início deste ano que supostamente destruiu um radar de defesa aérea perto de Isfahan após um ataque iraniano em abril.