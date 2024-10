Baluchistão: Mais 22 pessoas desaparecidas à força, elevando o total para 56

Helene Tigroudja, uma especialista jurídica e membro do comitê, apontou que o número de desaparecimentos forçados aumentou significativamente desde a última revisão do Paquistão em 2017.

Em meio a atrocidades contínuas e casos de desaparecimentos forçados no Baluchistão pelas forças armadas paquistanesas, mais 22 pessoas foram recentemente desaparecidas à força, elevando o número total de desaparecimentos forçados este mês para 56.

No distrito de Noshki, nove indivíduos foram detidos durante operações conduzidas pelas forças paquistanesas nas áreas de Taraiz e Badal Karez nos dias 7 e 8 de outubro. Os detidos, identificados como Master Fareed Ahmed, Abdul Malik, Mumtaz Baloch, Iqbal Baloch, Habib Baloch, Sharif Jan, Shah Saleem, Zahoor Jan e Asfand Baloch, foram levados para um local desconhecido, de acordo com o Balochistan Post.

Enquanto isso, no dia 19 de outubro, mais 12 indivíduos balúquis foram desaparecidos à força em Dera Bugti durante operações das forças paquistanesas. O Comitê de Solidariedade Balúqui (BYC) confirmou esses incidentes, expressando preocupação com o aumento do número de desaparecimentos forçados na área.

“As famílias não têm conhecimento do paradeiro deles e temem por sua segurança”, disse o BYC em um comunicado, nomeando os desaparecidos como Dr. Wazir Bugti, SHO Tariq Bugti, Raees Bugti, Murtaza Bugti, Qasim Bugti, Barkat Bugti, Zahid Bugti, Parho Bugti, Fazal Hussain Bugti, Fazal Bugti, Juma Bugti e Qurban Bugti.

O BYC pediu à comunidade internacional e às organizações de direitos humanos que tomem medidas imediatas, exortando: “Devemos resistir para acabar com esta prática brutal”.

De acordo com o Balochistan Post, um jovem chamado Abdul Malik, filho de Muhammad Yousuf, foi desaparecido à força no dia 11 de outubro em Turbat, localizado no distrito de Kech, por pessoal do Departamento de Combate ao Terrorismo (CTD) e do Corpo de Fronteiras (FC).

O aumento dos desaparecimentos forçados coincide com o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas para a Proteção dos Direitos Civis e Políticos levantando sérias preocupações sobre a questão dos desaparecimentos forçados no Baluchistão durante sua revisão do histórico de direitos humanos do Paquistão na 142ª sessão do comitê em Genebra.

O Baluch Sarmachar relatou que o comitê destacou um aumento nos casos de desaparecimentos forçados, especificamente direcionados à comunidade balúqui, e questionou a delegação paquistanesa sobre seus esforços para abordar esses casos.

Referindo-se a dados do Grupo de Trabalho da ONU sobre desaparecimentos forçados ou involuntários, ela observou que mais de 7.000 casos foram relatados no Paquistão de 2004 a 2024.

De acordo com o Baluch Sarmachar, “ativistas políticos, jornalistas, estudantes e defensores dos direitos humanos, particularmente do Baluchistão, continuam sendo desproporcionalmente visados”.