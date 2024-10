Blobs misteriosos invadem as praias de Newfoundland: O que são?

Relatórios recentes sobre estranhas bolhas brancas nas praias de Newfoundland levaram autoridades canadenses a iniciar uma investigação. Os residentes descrevem as bolhas como pastosas, comparando sua aparência a um pão mal assado, com um odor semelhante ao óleo vegetal.

Relatórios recentes sobre estranhas bolhas brancas nas praias de Newfoundland levaram autoridades canadenses a iniciar uma investigação. Os residentes descrevem as bolhas como pastosas, comparando sua aparência a um pão mal assado, com um odor semelhante ao óleo vegetal.

Relatos iniciais de caminhantes de praia

Os residentes na ponta sul da província começaram a notar essa substância incomum no início de setembro. Os caminhantes de praia compartilharam fotos em grupos online, levando a várias teorias sobre sua origem. As especulações variaram de fungos e óleo de palma a cera de parafina e até âmbar, uma substância valiosa associada às baleias e usada em perfumes.

Respostas oficiais e descobertas

Um representante do Ambiente e Mudança Climática do Canadá confirmou que a substância não contém hidrocarbonetos petrolíferos ou biocombustíveis. Enquanto isso, um ecólogo marinho da Pesca e Oceanos do Canadá descartou a possibilidade de ser uma esponja marinha, observando que não continha material biológico.

Descoberta na Baía de Placentia

As bolhas foram encontradas principalmente ao longo das costas da Baía de Placentia, localizada na costa sudeste de Newfoundland. Stan Tobin, um ambientalista local de Ship Cove, descobriu as bolhas durante uma de suas caminhadas regulares na praia. Inicialmente, ele as confundiu com isopor, mas desde então encontrou várias bolhas, a maioria com cerca de 15 centímetros de diâmetro.

Preocupações e perguntas da comunidade

Tobin relatou suas descobertas à Guarda Costeira canadense, que descartou a ideia de que as bolhas fossem isopor. Ele expressou sua frustração, dizendo: “Alguém ou alguns sabem de onde isso veio e como chegou aqui. E eles sabem muito bem que não deveria estar aqui.”