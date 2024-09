Boko Haram ataca aldeia nigeriana, matando 81

Supostos militantes do Boko Haram lançaram um ataque brutal a uma aldeia no nordeste da Nigéria na tarde de domingo, fazendo pelo menos 81 mortos, informou a Al Jazeera.

Os agressores incendiaram também casas e empresas. De acordo com a autoridade local Bulama Jalaluddeen, o número de mortos confirmados é de 81, embora Modu Mohammed, residente em Mafa, tenha dito que o número real pode ser superior a 100, havendo ainda alguns corpos por descobrir.

Segundo Dungus Abdulkarim, porta-voz da polícia do estado de Yobe, os terroristas mataram várias pessoas e incendiaram casas e empresas. No entanto, ainda não determinaram quantas pessoas morreram no ataque.

Abdulkarim disse que o ataque foi provavelmente uma retaliação pela morte de dois membros do Boko Haram por parte de vigilantes locais. O trabalho ainda está em curso para determinar o número exato de vítimas.

O ataque envolveu cerca de 150 militantes armados com espingardas e lança-foguetes, que chegaram em mais de 50 motos.

Entretanto, o estado de Yobe, onde se situa a aldeia, sofre há muito tempo com uma insurreição do Boko Haram, que provocou inúmeras mortes e deslocações nos últimos 15 anos.