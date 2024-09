Bolívia: Por que o país sul-americano declarou estado de emergência nacional?

A Bolívia declarou estado de emergência nacional devido a incêndios florestais intensos, conforme anunciado pelo ministério da Defesa do país no sábado. Durante uma coletiva de imprensa, o Ministro da Defesa, Edmundo Novillo, explicou que essa declaração facilitaria a coordenação rápida do apoio internacional.

De acordo com o Inpe, a agência espacial brasileira que monitora incêndios, a Bolívia enfrentou o maior número de incêndios florestais desde 2010, com pelo menos 3 milhões de hectares queimados este ano. A América do Sul está passando atualmente pela sua temporada de incêndios de pico, que vai de agosto a setembro, após uma temporada de incêndios incomumente antecipada que começou em julho devido a uma seca.

Os recursos de combate a incêndios da Bolívia estão sobrecarregados, levando o governo a buscar ajuda internacional. Voluntários indígenas tentaram proteger suas terras, usadas para cultivar alimentos e alimentar o gado perto da floresta de Chiquitano, que se estende em direção ao Brasil e ao Paraguai, mas alguns tiveram que evacuar.

Incêndios florestais anuais na Bolívia

O Brasil também enfrentou incêndios significativos em suas cidades, e a floresta amazônica está passando pelo pior início dos últimos dois décadas após uma seca recorde. Apesar da resistência das comunidades, os incêndios devastaram territórios indígenas e áreas protegidas na Amazônia boliviana. Esses incêndios interromperam fontes de alimento, acesso à água potável e destruíram casas. O problema vai além das mudanças climáticas e toca questões estruturais: políticas nacionais favorecem economias extrativas. As comunidades estão cientes de que os incêndios serão usados como pretexto para invadir suas terras.

Em 2019, a Bolívia enfrentou seus maiores incêndios florestais registrados, afetando mais de 6.000.000 de hectares no leste da Bolívia, principalmente na floresta seca de Chiquitano em Santa Cruz. Naquele ano, houve um grande debate sobre o “pacote de normas incendiárias”, um conjunto de leis e decretos de 2013 a 2019 que promoviam o desmatamento e facilitavam permissões para a agricultura de queima. O “pacote de normas incendiárias” é considerado um fator chave nos incêndios florestais anuais do país.

Em 2020, as mudanças no Plano de Uso da Terra de Beni (PLUS) destacaram os esforços de certos setores para legalizar o desmatamento e alterar categorias de terra para expandir a pecuária e a agricultura de monocultura. Desde a aprovação do PLUS em Beni, houve um aumento dos focos de incêndio no departamento.

Mudanças climáticas que agravam os incêndios florestais na Bolívia

Além disso, as mudanças climáticas tornaram-se uma realidade inegável. Em outubro, o Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia registrou temperaturas excepcionalmente altas em pelo menos cinco departamentos. Em outubro do ano passado, cerca de 105 municípios na Bolívia declararam calamidade devido à escassez de chuvas. A combinação de altas temperaturas e seca levou à perda de colheitas agrícolas nas comunidades indígenas e tornou as florestas extremamente suscetíveis a incêndios. A técnica tradicional de queima, que antes era gerenciável, resultou em incêndios sem precedentes nas províncias de Abel Iturralde e José Ballivián durante este período.

Em meio a esta crise climática, é crucial questionar normas e políticas nacionais que promovem economias extrativas ligadas aos incêndios florestais. Em 2022, a Bolívia era o terceiro país do mundo em desmatamento de florestas primárias tropicais. A mineração de ouro aluvial aumentou na Amazônia boliviana, levando ao desmatamento através de atividades ilegais, alterações dos cursos dos rios e poluição por mercúrio.

Desmatamento atingindo níveis alarmantes na Bolívia

A Bolívia frequentemente recebe menos atenção do que o Brasil, apesar de ter perdas florestais anuais significativas. Em 2022, a Bolívia perdeu 245.177 hectares de floresta primária, representando 12,4% do desmatamento total da Amazônia naquele ano. Os territórios combinados da Amazônia da Colômbia e do Peru, que totalizam cerca de 127 milhões de hectares, representavam apenas 12,2%, de acordo com o Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), uma rede focada no monitoramento do desmatamento na região.

Mais da metade da Bolívia é composta por selvas amazônicas, que se estendem para o sul através dos departamentos de Pando, Beni e Santa Cruz, e cobrem grande parte da área nordeste do país. Também se estende ao norte de La Paz e à borda leste de Cochabamba.

A destruição nesta parte crucial, mas frequentemente negligenciada da Amazônia, acelerou significativamente. Entre 2002 e 2023, mais de 4 milhões de hectares de floresta primária – equivalente ao tamanho da Suíça – foram perdidos, conforme relatado pelo Global Forest Watch. Isso representa uma redução de 10% na cobertura de floresta primária desde o início dos anos 2000.

O desmatamento recente é amplamente devido a incêndios descontrolados. Esses incêndios causados pelo homem, destinados a limpar terras para a agricultura através de uma prática conhecida como “chaqueo”, frequentemente se transformam em grandes chamas. Muitos incêndios são ilegais e se tornam incontroláveis, destruindo grandes áreas de floresta.

Tropicais perdendo cobertura florestal

Os trópicos continuam a perder floresta primária a uma taxa preocupante, com uma área de cobertura arbórea equivalente a metade do tamanho do Panamá desaparecendo em 2023, de acordo com dados do laboratório GLAD da Universidade de Maryland.

Os dados revelam que a perda de floresta primária no ano passado totalizou 3,7 milhões de hectares (9,1 milhões de acres), conforme relatado na plataforma Global Forest Watch (GFW), gerida pelo World Resources Institute (WRI). Isso representa uma diminuição de 9% em relação a 2022, mas permanece quase inalterado em relação às taxas de desmatamento de 2019 e 2021. Nas últimas duas décadas, o mundo perdeu constantemente entre 3 milhões e 4 milhões de hectares (7,4 milhões a 9,9 milhões de acres) de floresta tropical a cada ano.

Essa tendência distancia o planeta do objetivo de alcançar o desmatamento zero até 2030, uma meta global estabelecida por 145 países na cúpula climática COP26 em Glasgow em 2021.

A perda de florestas, particularmente nas regiões tropicais, contribui significativamente para as emissões de gases de efeito estufa. Parar e reverter a perda de florestas até o final desta década é considerado crucial para alcançar o objetivo do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura média global a 1,5 °C (2,7 °F) acima dos níveis pré-industriais.