Câmara de Comércio de Sharjah Exibe Inovações dos Designers Emiratis na 70ª Feira de Gemas e Joias de Bangkok

A Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah (SCCI), representada pela Plataforma “Oouriveses Emiratis”, participou da 70ª Feira de Gemas e Joias de Bangkok, realizada em Bangkok, Tailândia, de 9 a 13 de setembro.

Esta participação ressalta o compromisso da SCCI em promover empreendimentos liderados por jovens e apoiar os talentos emergentes dos Emirados na indústria de design de ouro e joias, oferecendo-lhes oportunidades para exibir seus produtos e exposições artísticas em eventos significativos, onde são encaminhados para alcançar mercados globais importantes.

Sob a liderança de Mona Sultan Al Suwaidi, Diretora do Gabinete Executivo do Presidente da SCCI e responsável pela Plataforma de Oouriveses Emiratis, a delegação da SCCI foi composta por um seleto grupo de designers mulheres dos Emirados, que apresentaram suas mais recentes e inovadoras coleções de joias de ouro e diamantes na feira.

Seus designs foram bem recebidos tanto pelos participantes quanto pelos especialistas da indústria, destacando o alto nível de excelência dos designers dos Emirados e a crescente influência e presença distinta dos Emirados Árabes Unidos no mercado global de design de joias.

As designers mulheres dos Emirados também participaram de vários seminários especializados e workshops de artesanato realizados durante a Feira de Bangkok. Lideradas por renomados especialistas internacionais e designers na área de design e fabricação de ouro e joias, essas sessões forneceram valiosas informações sobre as tendências e técnicas do setor, aprimorando ainda mais as habilidades e expertise das participantes.

Durante o evento, Al Suwaidi enfatizou o valor estratégico da participação em tais exposições internacionais, que ajudam a reforçar a posição dos Emirados Árabes Unidos como um centro de excelência em design e fabricação de joias.

Ela destacou as contribuições criativas dos designers dos Emirados na Feira de Bangkok, ao apresentarem peças inovadoras inspiradas na rica herança dos Emirados. Isso não apenas sublinha a habilidade dos artesãos dos Emirados, mas também permite que eles se envolvam com as tendências globais contemporâneas e interajam com especialistas e designers chave do setor, aprimorando suas capacidades e abrindo novos horizontes nos mercados internacionais.

Al Suwaidi também observou que a participação distinta da Câmara de Comércio de Sharjah na Bangkok Gems está alinhada com seu compromisso de apoiar e promover os talentos dos Emirados nos setores de artesanato e design de joias, fornecendo-lhes plataformas para mostrar seu trabalho em feiras comerciais internacionais de alto nível.

Esta iniciativa não apenas apoia sua integração na indústria global de joias, mas também desempenha um papel crucial no impulso do crescimento econômico nacional.

Ao facilitar o acesso a plataformas tão importantes, os designers dos Emirados podem interagir com especialistas globais da indústria, obter insights sobre as melhores práticas e aprimorar suas habilidades.