China insta o Japão a manter uma relação “saudável e estável” após a vitória de Shigeru Ishiba

Após a vitória de Shigeru Ishiba na corrida para o cargo de Primeiro-Ministro, a China apelou ao Japão para manter uma relação “saudável e estável” entre as duas nações, afirmou na sexta-feira o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Lin Jian. Ele descreveu essa relação estável como “a única escolha correta”. Acrescentou que a China espera que o Japão adote uma “política ativa e racional em relação à China”, sublinhando que é do interesse de ambos os países “promover o desenvolvimento contínuo, saudável e estável” das relações bilaterais. Expressou também a esperança de que o Japão tenha uma “perceção objetiva e correta da China”.

Tensões crescentes entre a China e o Japão

As relações entre a China e o Japão têm-se intensificado ao longo do tempo, com ambas as nações a monitorizar de perto os movimentos militares uma da outra.

O que preocupa o Japão?

A 18 de setembro, a China realizou uma atividade militar perto do Japão, com o porta-aviões Liaoning a passar pela “zona contígua” perto da ilha mais ocidental do Japão. Em resposta, o Japão expressou preocupação após um teste de míssil balístico intercontinental chinês no Oceano Pacífico, o primeiro em 40 anos, sem qualquer aviso prévio.

O que preocupa a China?

As atividades militares do próprio Japão, nomeadamente a passagem de um navio de guerra japonês pelo Estreito de Taiwan pela primeira vez, também geraram críticas da China. A China opõe-se ao que chama de operações de “liberdade de navegação” na região. Além disso, o Japão e as Filipinas têm vindo a expandir as suas atividades militares conjuntas e exercícios para contrariar a crescente influência da China no Mar do Sul da China.

O foco de Ishiba numa “OTAN asiática”

Ishiba assumiu o cargo de Primeiro-Ministro, e com a sua experiência como ministro da Defesa, as suas políticas de defesa estão a chamar a atenção, especialmente pelo foco na segurança nacional. Entre as suas propostas está a criação de uma “OTAN asiática” e um acordo de partilha nuclear com nações aliadas.

Ishiba também apoia um papel mais forte para as Forças de Autodefesa do Japão, defendendo o uso de tiros de aviso contra intrusões estrangeiras no espaço aéreo e nas águas do Japão.

Esforços para melhorar as relações bilaterais

Ambas as nações estão a trabalhar em estreita colaboração para melhorar a sua relação em meio a situações hostis. Por um lado, a China concordou em retomar gradualmente as importações de marisco japonês. Por outro lado, o Japão absteve-se de anunciar oficialmente a passagem do seu navio de guerra pelo Estreito de Taiwan, sinalizando um desejo de evitar uma escalada adicional.