Como Israel atacou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, consulte aqui

Recentemente, no sábado, Israel anunciou que matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, durante a Operação “Nova Ordem”. Marcando assim um golpe significativo para o grupo militante libanês no meio das hostilidades em curso. Mas o Hezbollah ainda não confirmou o relatório.

Recentemente, no sábado, Israel anunciou que matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, durante a Operação “Nova Ordem”. Marcando assim um golpe significativo para o grupo militante libanês no meio das hostilidades em curso. Mas o Hezbollah ainda não confirmou o relatório.

Como é que Israel matou o líder do Hezbollah?

Iniciada na sexta-feira, a operação ‘Nova Ordem’ deu início a um grande ataque militar ao quartel-general do Hezbollah em Beirute, visando especificamente Nasrallah. Este ataque incluiu duas vagas de ataques aéreos.

De acordo com as Forças Armadas de Israel, o ataque concentrou-se no principal quartel-general subterrâneo do Hezbollah, localizado sob estruturas civis.

Alegou ainda que a operação ocorreu quando altos funcionários do Hezbollah coordenavam atividades contra cidadãos israelitas.

Ao emitir um comunicado, Israel disse que “jatos de combate da Força Aérea de Israel, guiados por informações precisas, atacaram o quartel-general central do Hezbollah localizado no subsolo na área de Daha, em Beirute”.

No entanto, os ataques aéreos israelitas devastaram vários edifícios altos nos subúrbios do Sul, um bastião de longa data do Hezbollah.

De acordo com as imagens do local, os edifícios ficaram reduzidos a escombros e os moradores foram vistos a fugir da zona com os seus pertences. Atualmente, foram enviadas equipas de resgate para procurar sobreviventes.

Além disso, Israel divulgou também imagens da sua sala de controlo, indicando que o chefe do Estado-Maior supervisionou a operação contra Nasrallah.

Entretanto, surgiram notícias dos ataques, quando o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, se encontrava nos Estados Unidos para uma reunião da AGNU. Depois de receber uma atualização de um conselheiro militar, prontamente concluiu o seu briefing e encurtou a sua visita para regressar a Israel.

Anteriormente, durante o seu discurso na ONU, Netanyahu tinha prometido continuar a campanha de Israel contra o Hezbollah. Diminuindo, assim, as perspetivas de um cessar-fogo apoiado internacionalmente.