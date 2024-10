Cratera de 15 metros de largura formada perto da sede da Mossad, após ataque com mísseis do Irão

Na sequência do lançamento pelo Irão de aproximadamente 200 mísseis balísticos contra Israel, formou-se uma cratera com 9 metros de profundidade e 15 metros de largura no exterior das instalações da Mossad.

Na sequência do lançamento pelo Irão de aproximadamente 200 mísseis balísticos contra Israel, formou-se uma cratera com 9 metros de profundidade e 15 metros de largura no exterior das instalações da Mossad.

Alegadamente, a cratera está localizada a aproximadamente 1.500 metros da sede da agência de inteligência. Além disso, as imagens virais nas redes sociais mostram detritos significativos espalhados na área circundante.

Entretanto, o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas iranianas, Mohammad Bagheri, informou a Press TV que a base aérea de Nevatim, a instalação militar de Netzarim e a unidade de inteligência de Tel Nof foram todas atingidas, no âmbito da “Operação True Promise II”.

Além disso, Bagheri enfatizou ainda que os militares iranianos evitaram intencionalmente atingir locais e infraestruturas civis durante o ataque com mísseis, que foi executado pela Força Aeroespacial do Corpo da Guarda da Revolução Islâmica (IRGC).

Afirmou ainda que o ataque foi uma resposta aos assassinatos do chefe do Hamas, Ismail Haniyah, do comandante do IRGC, Abbas Nilforoushan, e do líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, que foram mortos respetivamente a 31 de julho e 27 de setembro.

Além disso, o Presidente iraniano Masoud Pezeshkian afirmou que as acções militares contra Israel foram conduzidas em alinhamento com os direitos legítimos do Irão e destinadas a garantir a paz e a segurança regionais. Citando a agência de notícias IRNA, Pezeshkian disse: “Esta acção foi em defesa dos interesses e dos cidadãos do Irão”.

Anteriormente, foram lançados cerca de 180 mísseis contra Israel, sendo a maioria intercetada. Mais tarde, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu condenou o ataque com mísseis como um “grande erro” e avisou que o Irão iria enfrentar consequências. Ao emitir um comunicado, disse: “O Irão cometeu hoje um grande erro e vai pagar por isso. O regime iraniano não compreende a nossa determinação em nos defendermos e a nossa determinação em retaliar contra os nossos inimigos.”