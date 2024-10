Democratas vs Republicanos – Quão Diferentes Eles São Entre Si?

As eleições nos EUA estão se aproximando. Mais uma vez, os dois grandes partidos do país se enfrentam para garantir o poder supremo.

As eleições nos EUA estão se aproximando. Mais uma vez, os dois grandes partidos do país se enfrentam para garantir o poder supremo. Este artigo irá explorar as crenças, os líderes proeminentes e a história dos dois principais partidos dos Estados Unidos da América – os Democratas e os Republicanos.

Distinção Geral

Primordialmente, acredita-se que os Democratas são vistos como os liberais e os Republicanos como os conservadores. Os Democratas acreditam na maior participação do governo na formulação de políticas econômicas, apoiando regulamentações e programas de bem-estar social. Em contrapartida, os Republicanos acreditam que pouca intervenção do governo é necessária para o bem-estar econômico. Essa visão contrária é determinada pela sua posição sobre as políticas fiscais. Os Democratas defendem o imposto progressivo para financiar o papel expandido do governo. Enquanto isso, os Republicanos apoiam impostos mais baixos para todos.

Os Republicanos acreditam em ter orçamentos máximos alocados para a defesa. Eles buscam agressivamente os interesses de segurança nacional, até o ponto em que estão prontos para serem os atores unilaterais; os Democratas, por sua vez, contradizem isso acreditando no multilateralismo. Em questões sociais, os Democratas buscam mais liberdade do que os Republicanos, que acreditam em seguir um caminho tradicional, apoiando a intervenção do governo em tais situações.

Em termos de domínio geográfico, os Democratas governam as grandes cidades, enquanto os Republicanos são populares nas regiões rurais.

Crenças dos Partidos Políticos

Democratas

Os Democratas são conhecidos como os liberais que acreditam nas políticas progressistas. Acreditam na igualdade social e econômica, favorecendo a maior intervenção do governo na economia, mas se opondo à participação em atividades privadas não econômicas dos cidadãos. Os Democratas lutam pelos direitos civis e básicos das minorias, defendendo a segurança dos indivíduos. Os programas de bem-estar social são apoiados pelos Democratas, incluindo Medicaid e cupons de alimentos. Para financiar tais programas de bem-estar, os Democratas defendem o imposto progressivo. Além disso, os Democratas acreditam na proteção ambiental, se opondo à violência armada, às leis liberais de imigração e aos direitos dos trabalhadores.

Republicanos

Embora os fundadores do Partido Republicano tenham rejeitado o direito dos estados e territórios de permitir a escravidão, o partido moderno geralmente defende os direitos dos estados em relação à autoridade federal na maioria dos casos, e se opõe à intervenção federal em áreas tradicionalmente governadas por estados e localidades, como policiamento e educação. Assim como o Partido Democrata, o Partido Republicano é altamente descentralizado, resultando em pontos de vista diversos sobre certas questões. No entanto, tende a ser mais ideologicamente unificado no nível nacional em comparação com o Partido Democrata.

Os Republicanos defendem impostos reduzidos como um meio de aumentar a economia com liberdade econômica individual. Eles se opõem à regulamentação extensa da economia pelo governo, programas sociais financiados pelo governo e políticas destinadas a fortalecer os direitos dos trabalhadores. Muitos Republicanos, embora não todos, apoiam uma maior regulamentação governamental sobre a vida privada não econômica dos cidadãos em certas áreas, como o aborto. No entanto, a maioria dos Republicanos também se opõe firmemente à legislação de controle de armas. Os Republicanos são geralmente mais inclinados do que os Democratas a apoiar orações organizadas nas escolas públicas e a se opor ao reconhecimento legal dos direitos iguais para gays e lésbicas.

Códigos de Cores do Partido

Tradicionalmente, na Grã-Bretanha, a cor azul é usada para os Conservadores e a cor vermelha é usada para os Republicanos. A prática de usar cores para representar partidos políticos ganhou popularidade por meio de transmissões de notícias na TV que empregavam mapas codificados por cores durante as eleições presidenciais. No entanto, não houve padronização, pois diferentes meios de comunicação usavam várias esquemas de cores.

Durante as eleições presidenciais de 2000 nos EUA, e o prolongado processo para determinar o vencedor, os principais meios de comunicação atribuíram a cor vermelha aos Republicanos e azul aos Democratas. Essas associações de cores se tornaram duradouras. A codificação de cores que reconhecemos hoje foi estabelecida durante a eleição de 2000, particularmente após o The New York Times e o USA Today lançarem seus primeiros mapas eleitorais em cores. De acordo com o editor gráfico sênior Archie Tse, o Times escolheu vermelho para os Republicanos porque “vermelho começa com ‘r’, e Republicano começa com ‘r’”, fazendo parecer uma escolha mais natural. A eleição, que se arrastou até meados de dezembro, solidificou a associação dos Democratas com o azul e dos Republicanos com o vermelho – marcas que provavelmente permanecerão no futuro previsível.

Figuras Proeminentes

Democratas

Os presidentes democratas proeminentes incluem Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson e Barack Obama. Franklin D. Roosevelt (FDR) é notável não apenas como uma figura democrata, mas também como o presidente que mais tempo serviu na história dos EUA, ocupando o cargo por quatro mandatos de 4 de março de 1933 até 12 de abril de 1945, totalizando 12 anos. Sua liderança durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial teve um impacto duradouro no país, e seu longo mandato levou à adoção da 22ª Emenda, que limita os presidentes a dois mandatos.

Em 2016, Hillary Clinton fez história ao se tornar a primeira mulher a garantir a nomeação presidencial de um grande partido dos EUA, embora tenha perdido a eleição. Shirley Chisholm se tornou a primeira mulher afro-americana eleita para o Congresso em 1968, e em 2007, Nancy Pelosi se tornou a primeira mulher a presidir a Câmara.

Total de Presidentes Democratas: 16

Mais Longo Mandato: Franklin D. Roosevelt (FDR) serviu como presidente por 12 anos, de 4 de março de 1933 a 12 de abril de 1945. Ele é o único presidente dos EUA a ter servido mais de dois mandatos, e liderou o país durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial.

Republicanos

Os presidentes republicanos proeminentes incluem Theodore Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan e George W. Bush. Embora muitos presidentes republicanos tenham completado dois mandatos, nenhum excedeu o limite de oito anos estabelecido pelo precedente de George Washington e posteriormente formalizado pela 22ª Emenda. Eisenhower, um herói da Segunda Guerra Mundial, serviu de 1953 a 1961, liderando a nação durante um período de prosperidade pós-guerra e tensões aumentadas da Guerra Fria.

Total de Presidentes Republicanos: 19

Mais Longo Mandato: Dwight D. Eisenhower serviu dois mandatos completos de 20 de janeiro de 1953 a 20 de janeiro de 1961. No entanto, nenhum presidente republicano serviu mais do que os dois mandatos padrão de 8 anos.

Presidente dos EUA com o Maior Tempo de Serviço

O presidente dos EUA que mais tempo serviu na história é Franklin D. Roosevelt, que ocupou o cargo por 12 anos, um mandato inigualável na história da nação. Embora os partidos Democrata e Republicano tenham dominado a presidência, a história americana inicial contou com líderes de vários partidos agora extintos.

As eleições nos EUA serão realizadas no dia 5 de novembro e os resultados serão declarados no dia 6 de novembro. Este ano, Kamala Harris está concorrendo pelos Democratas e Donald Trump estará concorrendo representando os Republicanos.