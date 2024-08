Donald Trump realizou seu primeiro comício ao ar livre desde que sobreviveu a uma tentativa de assassinato, onde mirou em sua crescente rival democrata, Kamala Harris, durante um evento na Carolina do Norte na quarta-feira. Falando atrás de vidro à prova de balas em um museu da aviação, Trump, 78, rotulou Harris como “a pessoa mais radical de esquerda” a concorrer à presidência, advertindo que se ela vencer em novembro, “milhões de empregos desaparecerão da noite para o dia.”

Ele alegou ainda que uma vitória para Harris poderia levar a um conflito global, dizendo: “Se a camarada Kamala vencer em novembro, a Terceira Guerra Mundial é praticamente garantida.”

O comício, realizado em frente a aviões de guerra vintage, também foi uma oportunidade para Trump reafirmar sua dominância na organização de eventos de grande escala, já que Harris tem atraído multidões substanciais desde que substituiu Joe Biden no topo da chapa democrática. Foi o primeiro grande evento ao ar livre de Trump desde que foi ligeiramente ferido em uma tentativa de assassinato durante um comício em Butler, Pensilvânia, um mês antes, onde um participante foi morto antes que o atirador fosse abatido por um atirador da Secret Service.

Apesar das recomendações do Serviço Secreto para realizar eventos em ambientes internos mais controlados, Trump continuou a realizar comícios, incluindo cerca de uma dúzia de encontros internos. Na quarta-feira, tanto Trump quanto seu candidato a vice-presidência, J.D. Vance, falaram atrás de uma tela à prova de balas, dirigindo-se à multidão em Asheboro. Em um momento, Trump saiu do palco para ajudar um participante que estava passando por um problema médico, enfatizando sua conexão com a plateia.

Multidões sempre foram centrais para a imagem política de Trump, retratando-o como um líder populista. Durante sua presidência, ele manteve comícios grandes, mesmo na véspera da eleição, usando-os para projetar força e contrastar sua abordagem com o estilo de campanha mais comedido de Biden.

No entanto, a estratégia de Trump enfrentou um revés em 21 de julho quando Biden retirou-se inesperadamente da corrida e endossou Harris, levando a um aumento de apoio a ela. A capacidade de Harris de atrair grandes multidões, frequentemente superiores a 10.000 pessoas, se tornou uma mudança visível no momentum. Seus comícios recentes, incluindo um em Milwaukee, atraíram atenção significativa, igualando ou superando as multidões que Trump havia contado como um elemento-chave de sua campanha.

A Carolina do Norte, um estado crucial em disputa na eleição de 5 de novembro, está entre os principais campos de batalha onde a corrida está acirradamente contestada. O resultado da eleição será determinado pelo Colégio Eleitoral, com os candidatos concentrando seus esforços nos poucos estados onde a corrida é mais competitiva.