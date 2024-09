Endosse de Taylor Swift para Kamala Harris: Isso vai aumentar a participação eleitoral dos jovens?

Os democratas esperam que o recente endosse de Taylor Swift para a vice-presidente Kamala Harris possa mobilizar os eleitores mais jovens antes das eleições de novembro. Swift, conhecida por sua crítica ao ex-presidente Trump, apoiou publicamente Harris após o debate presidencial de terça-feira. Em uma postagem nas redes sociais assinada como “mulher sem filhos e amante de gatos”, Swift elogiou Harris por sua defesa dos direitos e causas que são importantes para ela.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, que falou da sala de imprensa após o debate, destacou a possível significância do endosse de Swift. “Um conselho para Donald Trump. Não desdenhe esse endosse por sua própria conta”, disse Newsom. “Ela é um ícone cultural. Algo grande aconteceu em termos de energia e ambiente com o qual ela está associada. O otimismo que ela representa. Foi um grande momento.”

Perspectiva dos Estrategistas Democratas

De acordo com a estrategista democrática Jessica Tarlov, o endosse de Swift pode realmente motivar mais jovens eleitores a irem às urnas. “Isso definitivamente terá um impacto na participação dos eleitores jovens. E Trump sabe disso”, disse Tarlov à Fox News Digital. Ela destacou que o endosse de Swift vem de uma convicção pessoal, em contraste com seu envolvimento político mais hesitante anteriormente. “Esta não é a Taylor Swift de 2018, se perguntando se deveria se envolver na política. Esta é a Taylor Swift de 2024, que sabe quem é e não tem medo de críticas por expressar suas crenças.”

Pesquisas e Sentimento dos Eleitores

Apesar do entusiasmo de alguns democratas, pesquisas recentes sugerem que o endosse de Swift pode não ter um impacto substancial nas decisões dos eleitores. Uma pesquisa da Suffolk University/USA Today de maio indicou que cerca de 83% dos entrevistados achavam que um endosse de Swift “não influenciaria de forma alguma” seu voto. Além disso, pesquisas atuais mostram que Harris lidera Trump entre os eleitores mais jovens, uma demografia em que Swift exerce considerável influência.

A pesquisa do New York Times/Siena relata que Harris está à frente de Trump por 10 pontos entre os eleitores de 18 a 29 anos. “Como um eleitor pela primeira vez neste novembro, meus colegas e eu não vamos votar em Kamala Harris só porque Taylor Swift e seus gatos nos pediram”, disse Brilyn Hollyhand, presidente do RNC Youth Advisory Council e eleitor da Geração Z. Hollyhand descartou o endosse como superficial, afirmando: “Acho que nenhuma quantidade de estrelas pop ou memes virais que ela tente promover fará com que a Geração Z vote nela quando ela não tem planos para consertar a nação que ela quebrou.”

Reação de Trump

O ex-presidente Trump, que não ficou surpreso com o endosse de Swift, é cético quanto ao seu impacto. “Era apenas uma questão de tempo. Ela não podia […] possivelmente apoiar Biden. Olhe para Biden, você não poderia apoiá-lo”, disse Trump. Ele classificou Swift como “muito liberal” e sugeriu que seu endosse aos democratas era esperado e pouco provável de influenciar os eleitores de forma significativa.

Resposta Pública e Movimentos de Campanha

Embora o endosse de Swift possa não ser um divisor de águas, gerou reações mistas. Uma pesquisa da Universidade Monmouth de fevereiro revelou que 68% dos entrevistados se sentem confortáveis com o fato de Swift incentivar seus fãs a votar. Em resposta ao endosse, a campanha Harris-Walz lançou pulseiras de amizade à venda em seu site, semelhantes às usadas pelos fãs de Swift durante sua turnê “Eras”.