Esposa do líder do Hamas Sinwar avistada com suposta bolsa Hermès Birkin de $32 mil enquanto foge por túneis

Um vídeo recentemente divulgado pelo IDF mostra a esposa do líder do Hamas Yahya Sinwar carregando uma bolsa Hermès Birkin de $32.000 enquanto foge por túneis, destacando o contraste gritante entre seu luxo e as dificuldades de Gaza.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) divulgaram recentemente imagens impactantes mostrando Yahya Sinwar, o ex-líder do Hamas, junto com sua família, fazendo uma fuga desesperada para um túnel sob sua casa em Khan Younis.

Este incidente ocorreu apenas algumas horas antes de Hamas iniciar seu ataque mortal a Israel em 7 de outubro. O tempo do vídeo levanta questões sobre as prioridades de Sinwar, especialmente porque sugere que ele estava se preparando para a sobrevivência de sua família enquanto planejava um ataque contra cidadãos israelenses.

O interesse próprio de Sinwar em meio à crise

O Contra-Almirante Daniel Hagari, porta-voz do IDF, destacou as implicações das imagens. “Mesmo na véspera do brutal massacre, Sinwar estava preocupado com sua sobrevivência e a de sua família”, afirmou Hagari.

Ele acrescentou: “Horas antes do massacre, Sinwar se importava apenas consigo mesmo e sua família enquanto enviava terroristas para o ataque assassino contra crianças, mulheres e homens israelenses.” Essa caracterização nítida de Sinwar ressalta uma visão crítica de sua liderança em um momento de crise.

Item de luxo provoca indignação

As imagens atraíram atenção significativa, especialmente devido a um item de luxo impressionante visto com a esposa de Sinwar, Samar Muhammad Abu Zamar. Ela foi flagrada segurando uma bolsa Hermès Birkin avaliada em $32.000 (aproximadamente ₹27 lakh), um símbolo claro de riqueza em nítido contraste com as condições de vida enfrentadas por muitos em Gaza. A Hermès Birkin, conhecida por sua exclusividade e alto custo desde sua introdução em 1984, tornou-se um símbolo de status para os ricos.

O porta-voz do IDF, tenente-coronel Avichay Adraee, comentou sobre essa disparidade, enfatizando o contraste entre o estilo de vida luxuoso da família Sinwar e as circunstâncias difíceis do residente médio de Gaza.

Yahya Sinwar, nascido em 29 de outubro de 1962, tornou-se uma figura proeminente no Hamas após o assassinato de Ismail Haniyeh em julho, supostamente realizado por Israel em Teerã. Após a morte de Haniyeh, Sinwar ascendeu como chefe do Hamas. Sua liderança e decisões, especialmente em relação ao ataque de 7 de outubro que resultou em numerosas fatalidades, o marcaram como um jogador chave no conflito em andamento.

Sinwar foi morto por forças israelenses em Rafah, localizada no sul da Faixa de Gaza, na quarta-feira. O Hamas confirmou posteriormente sua morte, o que significa um momento crucial no conflito Israel-Hamas.