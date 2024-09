Eu Odeio Taylor Swift, Diz Donald Trump, Após Ela Apoiar Kamala Harris

Em uma reviravolta surpreendente, o ex-presidente Donald Trump recorreu à sua plataforma de mídia social, Truth Social, para postar uma declaração direta e provocativa: “EU ODEIO TAYLOR SWIFT!” Essa declaração em letras maiúsculas, feita no domingo, veio sem mais detalhes ou contexto, mas o momento é notável.

A explosão segue o endosse público de Taylor Swift à vice-presidente Kamala Harris logo após um debate no qual Trump foi amplamente percebido como tendo perdido. O post de Swift no Instagram elogiou Harris como uma “líder habilidosa e talentosa” e expressou sua intenção de votar na candidata democrata, o que chamou a considerável atenção de seus vastos seguidores nas redes sociais. Com mais de 100 milhões de seguidores e seu post recebendo 10 milhões de curtidas, o endosse de Swift é visto como altamente influente.

O comentário do ex-presidente gerou uma discussão considerável online, com muitos questionando a estratégia por trás do ataque a Swift. “Atacar Taylor Swift é uma estratégia de campanha genuinamente ruim,” observou um usuário na plataforma de mídia social X. “Taylor não apenas fica irritada, ela se vinga.”

Os motivos de Trump para o post permanecem incertos. Alguns especulam que ele pode estar buscando gerar qualquer forma de publicidade, mesmo que seja negativa. Além disso, Trump enfrentou críticas de vários setores, incluindo dentro do próprio partido, por suas associações com figuras controversas como a influenciadora de direita Laura Loomer. Loomer, que fez várias declarações polêmicas, recentemente sugeriu que o relacionamento de Swift com o astro do futebol Travis Kelce seria uma manobra estratégica para influenciar a eleição de 2024 – uma alegação que permanece não comprovada.

No geral, o ataque inesperado de Trump a Swift adiciona mais uma camada de intriga ao cenário político à medida que a eleição de 2024 se aproxima.

