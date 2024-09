EUA e Reino Unido Enviam Mensagem Forte à Rússia: Diplomatas de Alto Nível Prometem Trabalhar Juntos Pela Vitória da Ucrânia

Diplomatas de alto nível dos EUA e do Reino Unido prometeram na quarta-feira colaborar para o sucesso da Ucrânia, enquanto discutiam possíveis mudanças nas regras sobre o uso de armas ocidentais na Rússia. As preocupações cresceram devido à suspeita de que a Rússia adquiriu mísseis iranianos.

Em uma visita rara, o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, viajou por nove horas de trem da Polônia para Kiev com o Secretário de Relações Exteriores, David Lammy. O novo governo trabalhista de Lammy comprometeu-se a manter o papel do Reino Unido como um importante apoiador da Ucrânia.

Uma reunião tripartida

Durante uma reunião tripartida com seu homólogo ucraniano, Blinken observou que a visita transmitiu um forte compromisso com o sucesso e a vitória da Ucrânia. Lammy também prometeu apoio britânico até que o conflito, descrito por ele como um exemplo de imperialismo e agressão russos, termine. Ele condenou os ataques aos ucranianos como horríveis e bárbaros, enfatizando que apenas o presidente russo Vladimir Putin se beneficia de qualquer percepção de desunião.

Em sua quinta visita a Kiev desde a invasão russa, Blinken visitou um restaurante renomado para experimentar borscht, uma sopa tradicional ucraniana de beterraba. Esta visita coincide com um período desafiador para a Ucrânia, à medida que a Rússia avança para o centro logístico estratégico de Pokrovsk na região oriental de Donetsk e um mês após a inesperada contra-ofensiva de Kiev na região de Kursk, na Rússia.

Zelensky pede armas com maior poder de fogo e menos restrições

O presidente Volodymyr Zelensky intensificou seus apelos ao Ocidente por armas com maior poder de fogo e menos restrições. Quando questionado em Washington sobre permitir que a Ucrânia use armas de longo alcance para atacar alvos russos, o presidente Joe Biden indicou que as discussões ainda estão em andamento.

Biden expressou forte apoio à Ucrânia, mas busca evitar um conflito direto entre os EUA e a Rússia, as principais potências nucleares do mundo.

Em Londres, Blinken garantiu que os EUA estão comprometidos em fornecer à Ucrânia os recursos necessários para enfrentar eficazmente a agressão russa.

Mísseis de fabricação iraniana

Sobre os mísseis iranianos, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, mencionou que a resposta da Rússia seria “apropriada”, mas não forneceu mais detalhes. Ele indicou que ataques ucranianos em território russo justificariam a ofensiva de Moscovo, que ele alegou ser uma resposta ao apoio ocidental à Ucrânia.

Na terça-feira à noite, a Ucrânia recebeu um impulso quando o Fundo Monetário Internacional alcançou um acordo em nível de equipe que poderia fornecer US$ 1,1 bilhão, o que é crucial à medida que a Ucrânia enfrenta ataques russos à infraestrutura com a aproximação do inverno.

Os EUA esperam que a Rússia comece a implantar mísseis de curto alcance fabricados no Irã na Ucrânia dentro de semanas. Apesar dos avisos ocidentais, o Irã prosseguiu com a venda de mísseis, levando a novas sanções das potências ocidentais.

Há preocupações de que as remessas iranianas possam permitir que a Rússia use mísseis de longo alcance contra áreas menos afetadas no oeste da Ucrânia.

Reino Unido pede que os EUA sejam mais proativos

No início deste ano, os EUA aprovaram o uso de armas ocidentais pela Ucrânia para atacar as forças russas em conflito direto. A mídia britânica relatou que Biden, que se encontrará com o primeiro-ministro Keir Starmer na sexta-feira, pode acabar com as objeções ao uso de mísseis Storm Shadow de longo alcance pela Ucrânia contra a Rússia.

O Reino Unido tem constantemente instado os EUA, o maior fornecedor militar para a Ucrânia, a ser mais proativo com armas. A Ucrânia solicitou um relaxamento das restrições sobre os sistemas de mísseis táticos do exército dos EUA (ATACMS), que podem atingir alvos a até 300 quilômetros (190 milhas) de distância.

Em uma carta conjunta a Biden, proeminentes republicanos do Congresso pediram ação imediata sobre os ATACMS. O representante Mike McCaul, presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, afirmou que a Rússia não deve ter um refúgio para cometer crimes de guerra contra a Ucrânia com impunidade.

O Partido Republicano continua dividido sobre a Ucrânia, e uma possível vitória do candidato republicano à presidência Donald Trump em novembro poderia alterar significativamente a política dos EUA. Assessores de Trump sugeriram que uma administração Trump poderia usar a ajuda como alavanca para forçar Kiev a concessões territoriais à Rússia para encerrar a guerra.