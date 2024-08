Força Aérea Israelense ataca alvos do Hezbollah no sul do Líbano

No início da quinta-feira, as Forças de Defesa de Israel (IDF) identificaram uma célula terrorista do Hezbollah que havia lançado foguetes na área de Zerait, em Israel, operando em um prédio na região de Chihine, no sul do Líbano.

Caças israelenses atacaram o prédio onde o grupo terrorista estava operando.

Em ataques adicionais, caças da Força Aérea de Israel atacaram uma estrutura militar usada pela organização terrorista Hezbollah na área de Kfarkela, no sul do Líbano, juntamente com ataques de artilharia para eliminar uma ameaça nas áreas de Ayta al-Sha’ab e Alma al-Sha’ab.