As autoridades ucranianas relataram que aproximadamente metade da cidade estratégica de Toretsk, localizada no leste da Ucrânia, está sob seu controle enquanto trabalham para repelir os ataques contínuos das tropas russas. Vasyl Chynchyk, chefe da administração militar da cidade, declarou que 40 a 50% da cidade permanece em mãos ucranianas, enquanto o restante está ocupado por forças russas.

Importância Estratégica de Toretsk

Analistas militares enfatizam que a captura de Toretsk, situada em um terreno elevado, poderia interromper significativamente a logística das forças ucranianas que operam na região leste. No dia anterior, o exército ucraniano registrou oito confrontos ao longo da frente de Toretsk, particularmente ao redor da cidade e na área próxima de Shcherbynivka. Chynchyk informou que as forças russas não fizeram ganhos territoriais em Toretsk nas últimas 24 horas.

Evacuações em Curso em Meio ao Conflito

Apesar dos combates, cerca de 1.150 residentes permanecem na cidade sitiada. As autoridades estão facilitando ativamente as evacuações com o apoio do pessoal militar e da polícia nacional.

Avanços Graduales das Forças Russas no Leste da Ucrânia

Relatórios recentes indicam que as tropas russas têm avançado de forma constante, embora gradual, no leste. Neste mês, capturaram com sucesso a cidade de Vuhledar, exercendo pressão adicional sobre as forças ucranianas, que já estão sobrecarregadas após mais de dois anos e meio de invasão em larga escala.