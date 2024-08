França vai testar proibição de celulares para menores de 15 anos nas escolas

A França está prestes a lançar um teste significativo que proíbe celulares nas escolas secundárias para crianças de até 15 anos.

A França está prestes a lançar um teste significativo que proíbe celulares nas escolas secundárias para crianças de até 15 anos. A iniciativa, que visa proporcionar uma “pausa digital” para os alunos, contará com a participação de quase 200 escolas no experimento. Se bem-sucedida, essa proibição poderá ser estendida a nível nacional a partir de janeiro.

Detalhes do teste O teste, anunciado pela Ministra da Educação interina Nicole Belloubet, exigirá que os alunos entreguem seus celulares ao chegar à escola. Esta nova política vai além da lei de 2018, que restringia o uso de telefones nas dependências da escola, mas permitia que os alunos mantivessem seus aparelhos.

O objetivo do teste é mitigar os impactos negativos do tempo excessivo de tela, incluindo problemas relacionados ao sono, atividade física e obesidade, conforme destacado em um recente relatório de 140 páginas encomendado pelo Presidente Emmanuel Macron. O relatório destacou os efeitos nocivos dos dispositivos digitais na saúde e no desenvolvimento das crianças, recomendando restrições graduais ao uso de celulares a partir dos 11 anos e controles mais rigorosos até os 15 anos.

Implicações e Comparações A medida surge em meio a um debate europeu mais amplo sobre o uso de telefones celulares nas escolas. Embora alguns países tenham implementado proibições de celulares, elas geralmente apenas restringem o uso, em vez de exigir a entrega dos dispositivos. Por exemplo:

Alemanha : A maioria das escolas proíbe celulares em salas de aula, a menos que sejam usados para fins educacionais.

: A maioria das escolas proíbe celulares em salas de aula, a menos que sejam usados para fins educacionais. Holanda : Uma quase proibição está em vigor nas escolas secundárias desde o início deste ano, com planos de se estender às escolas primárias.

: Uma quase proibição está em vigor nas escolas secundárias desde o início deste ano, com planos de se estender às escolas primárias. Itália : Impôs uma proibição de telefones em 2007, afrouxou-a em 2017 e restabeleceu-a em 2022 para todas as faixas etárias.

: Impôs uma proibição de telefones em 2007, afrouxou-a em 2017 e restabeleceu-a em 2022 para todas as faixas etárias. Reino Unido : O governo emitiu diretrizes para as escolas sobre o uso de celulares, mas deixou a decisão para os diretores individuais.

: O governo emitiu diretrizes para as escolas sobre o uso de celulares, mas deixou a decisão para os diretores individuais. Portugal : Introduziu dias sem celular nas escolas todos os meses como um compromisso.

: Introduziu dias sem celular nas escolas todos os meses como um compromisso. Espanha: Algumas regiões impuseram proibições, mas não há uma proibição nacional.

Opiniões de Especialistas A neurologista Servane Mouton, membro da comissão, enfatizou a necessidade de limitar a exposição de crianças pequenas a dispositivos digitais, defendendo um retorno a formas de brincadeira e aprendizagem mais interativas e não digitais.

O teste francês representa uma tentativa ousada de lidar com as crescentes preocupações sobre os efeitos da tecnologia digital nos jovens. Se for bem-sucedido, poderá criar um precedente sobre como as escolas gerenciam o uso de celulares em toda a Europa e, possivelmente, além.