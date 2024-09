Israel investiga possível assassinato do líder do Hamas, Yahya Sinwar, num recente ataque aéreo

Num desenvolvimento recente, Israel está actualmente a investigar relatórios que destacam que o líder do Hamas, Yahya Sinwar, pode ter sido morto num recente ataque aéreo, Reports Times Of Israel.

A investigação decorre de relatórios de inteligência militar sobre a situação de Sinwar, como observou o jornalista israelita Ben Caspit.

No entanto, o Shin Bet, o serviço de segurança interna de Israel, rejeitou os relatórios, afirmando que Sinwar ainda está vivo. As informações em análise sugerem que pode ter morrido durante as operações das Forças de Defesa de Israel (IDF) em Gaza.

Além disso, Caspit também observou que, dado o historial de desaparecimento de Sinwar após ataques aéreos e a especulação que se seguiu sobre a sua morte, permanece a possibilidade de ele ainda estar vivo.

O jornalista Barak Ravid também deu a sua opinião, afirmando que as autoridades com conhecimento direto indicaram que não há confirmação da morte de Sinwar.

No início do sábado, um ataque aéreo israelita terá feito pelo menos 22 mortos numa escola que albergava deslocados no sul da cidade de Gaza.

Os militares israelitas alegaram que o ataque tinha como alvo um centro de comando do Hamas localizado dentro do complexo escolar, alegando que o Hamas utiliza instalações civis para fins militares – uma afirmação que o Hamas negou.

Entretanto, no dia seguinte, um outro ataque aéreo resultou na morte de sete pessoas, entre as quais Majed Saleh, diretor do Ministério das Obras Públicas e Habitação, gerido pelo Hamas, na Escola Kafr Qasem, no campo de Beach.