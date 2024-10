Justin Trudeau Enfrenta Chamados para Renúncia do Partido Liberal: Ele Irá Deixar o Cargo?

O Primeiro-Ministro Justin Trudeau, do Canadá, está enfrentando uma crescente pressão de membros do próprio Partido Liberal para renunciar ao cargo de líder. Na quarta-feira, durante uma reunião a portas fechadas com colegas de partido, Trudeau foi instado a renunciar para evitar comprometer as chances do partido nas próximas eleições, marcadas para o próximo outubro.

Por mais de um ano, o Partido Liberal tem ficado atrás do Partido Conservador por uma margem de dois dígitos nas pesquisas nacionais, levantando temores de que possam sofrer uma derrota significativa. O pânico se intensificou após duas recentes perdas em eleições parlamentares suplementares em distritos tradicionalmente fortes para os liberais.

Durante a reunião de caucus de quarta-feira em Ottawa, uma carta assinada por aproximadamente duas dúzias de deputados liberais foi apresentada a Trudeau, solicitando sua renúncia. A carta havia circulado privadamente por vários dias antes da reunião, segundo fontes da mídia canadense.

Relatórios indicam que cerca de 20 membros criticaram abertamente a liderança de Trudeau durante a reunião de três horas, expressando preocupações sobre o futuro do partido. No entanto, apesar dessas objeções, nenhum membro desafiou publicamente a liderança de Trudeau, e a maioria dos deputados permaneceu solidária, embora com evidente insatisfação.

Trudeau, falando brevemente à mídia após a reunião, minimizou a discórdia interna, afirmando: “O Partido Liberal é forte e unido.” Seus comentários foram feitos enquanto Pierre Poilievre, líder do Partido Conservador e principal rival político de Trudeau, o instava a renunciar ou convocar imediatamente uma eleição.

Em resposta às demandas de Poilievre, Trudeau afirmou: “Em nosso caucus, as pessoas sempre tiveram liberdade para expressar suas opiniões,” sugerindo que debates internos são parte de um partido saudável.

Marc Miller, o ministro da imigração e amigo de longa data de Trudeau, abordou a situação afirmando que não esperava que Trudeau renunciasse. “Esta não é uma situação de código vermelho,” disse Miller, acrescentando que Trudeau era plenamente capaz de lidar com a verdade. “Ele é bastante claro sobre suas intenções, e não espero que isso mude.”

No entanto, com a sorte política de Trudeau entrelaçada com a de seus membros de partido, cresce o temor de que a contínua insatisfação com sua liderança possa levar a um desastre eleitoral. Se os eleitores rejeitarem Trudeau, todo o caucus liberal poderá enfrentar perdas significativas, e deputados individuais correm o risco de perder seus assentos.

Trudeau tem afirmado consistentemente que planeja liderar o partido nas próximas eleições e, a menos que haja uma bem-sucedida votação de moção de desconfiança ou uma grande derrota legislativa, é provável que ele permaneça no poder. Apesar da crescente insatisfação dentro do partido, não existe um mecanismo formal para forçá-lo a sair.

Analistas expressaram preocupações de que a reunião de quarta-feira poderia enfraquecer ainda mais a posição de Trudeau dentro do partido. Alguns acreditam que a exposição pública de queixas não será suficiente para restaurar a unidade. Lori Turnbull, cientista política da Universidade Dalhousie, afirmou que, embora a reunião possa ter aliviado alguma tensão, as divisões subjacentes permanecem. “Há uma fenda no barco, e a menos que seja consertada rapidamente, esse vazamento continuará crescendo,” observou Turnbull.

Sem um sucessor claro para Trudeau, o Partido Liberal está em uma posição precária. Historicamente, remover líderes impopulares não tem sido uma estratégia bem-sucedida na política canadense, como visto quando os Conservadores Progressistas colapsaram após a renúncia de Brian Mulroney em 1993.

A longa permanência de Trudeau—nove anos no cargo—combinada com questões como os custos de moradia e a inflação, pode estar contribuindo para a crescente fadiga do eleitorado. À medida que a próxima eleição se aproxima, Trudeau e seus assessores devem encontrar uma maneira de apaziguar os dissidentes do partido ou arriscar o futuro político do partido.