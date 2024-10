La madre di Elon Musk affronta le critiche per aver incoraggiato frode elettorale, gli utenti dei social chiedono un’indagine dell’FBI

Elon Musk, o homem mais rico do mundo, tem sido um grande apoiador do ex-presidente Donald Trump nas eleições de 2024.

No entanto, o recente apoio de Musk a Trump foi ofuscado por um incidente controverso envolvendo sua mãe, Maye Musk. No fim de semana, Maye Musk postou uma mensagem nas redes sociais que gerou ampla crítica, após sugerir que seus seguidores cometessem fraude eleitoral nas próximas eleições.

Post Controverso de Maye Musk

Em um tweet compartilhado com seus seguidores no X (anteriormente Twitter), Maye Musk apoiou uma ideia que gerou forte condenação de muitos. Respondendo a um post de seu filho, que incentivava as pessoas a se registrarem para votar na Geórgia antes do prazo, Maye Musk sugeriu:

“Os democratas nos deram outra opção. Você não precisa se registrar para votar. No dia da eleição, tenha 10 nomes falsos, vá para 10 urnas e vote 10 vezes. São 100 votos e não é ilegal. Talvez devêssemos trabalhar o sistema também.”

Sua sugestão rapidamente se espalhou e gerou indignação nas redes sociais. Muitos usuários a acusaram de promover uma atividade ilegal, enquanto outros expressaram preocupações sobre as possíveis consequências de suas declarações.

Especialistas Legais Comentam sobre o Incidente

O advogado de direitos civis Andrew C. Laufer respondeu ao post de Musk, declarando: “Isso é ilegal”, e questionando se Maye Musk tinha alguma base factual para afirmar que tais ações não seriam contra a lei. Ele também desafiou sua declaração, perguntando se ela tinha alguma evidência de que os democratas estavam envolvidos em tais práticas.

Outra advogada, Tirah Att, comentou: “Não tenho certeza se você pensou que estava fazendo uma piada, mas se for o caso, não é particularmente engraçado.” Att criticou a irresponsabilidade da mensagem de Musk, destacando as possíveis consequências de incentivar comportamentos ilegais.

Indignação Pública e Chamados para Ação

Usuários das redes sociais rapidamente condenaram o post, com uma pessoa escrevendo: “Isso é simplesmente vergonhoso! A mãe de Elon Musk está dizendo para os MAGA cometerem FRAUDE ELEITORAL!” Muitos expressaram sua raiva nas plataformas sociais, marcando agências de aplicação da lei como o FBI e pedindo que investigassem o caso mais a fundo.

Um usuário acrescentou: “Ei, Community Notes… Vocês são urgentemente necessários para lidar com a mãe descontrolada de Elon, Maye Musk. Isso é certamente ilegal e mal posso esperar para vê-la sendo processada quando as pessoas forem presas por seguir seus conselhos ruins.”

Família Musk Sob Scrutínio

A controvérsia sobre as declarações de Maye Musk levou algumas pessoas a questionar ainda mais as ações da família, com um usuário até fazendo uma piada sobre o status de imigração da família Musk: “Podemos deportá-los ambos?”

Apesar da reação, Elon Musk ainda não comentou publicamente sobre o post polêmico de sua mãe. Seu apoio a Trump na corrida presidencial de 2024 já havia sido um tema de discussão, mas este incidente acrescentou mais complexidade à sua persona pública.

Comício de Trump Adiado Devido a Emergência Médica

Em outros desenvolvimentos, o ex-presidente Trump estava programado para realizar um comício na Pensilvânia durante o fim de semana, mas teve que adiar o evento devido a uma emergência médica. Antes do comício, Musk havia sido convidado por Trump para participar, e sua atividade nas redes sociais sobre registro de eleitores chamou a atenção.

Campanha de Registro de Eleitores

Antes do incidente com sua mãe, Elon Musk havia feito um apelo urgente no X para que as pessoas se assegurassem de que seus registros eleitorais estavam atualizados, especialmente com o prazo de Georgia se aproximando. Musk tuitou: “É muito importante que todos seus amigos e familiares se registrem para votar. O prazo para registro na Geórgia é na segunda-feira!!”

Embora o apelo de Musk para o registro de eleitores fosse parte de sua campanha contínua para incentivar a participação política, o post subsequente de Maye Musk desviou a atenção para uma sugestão muito mais controversa e ilegal, ofuscando a mensagem de seu filho.

Potencial Impacto na Imagem Pública da Família Musk

As repercussões do post de Maye Musk ainda estão se desenrolando, com a família Musk enfrentando críticas por incentivar ações que podem minar a integridade do processo eleitoral. Especialistas jurídicos, usuários de redes sociais e observadores políticos estão acompanhando de perto como a situação se desenvolve.

Esta última controvérsia adiciona-se ao crescente número de incidentes de alto perfil envolvendo Elon Musk e sua família, e ainda está por ser visto como isso afetará a relação de Musk com seus seguidores e críticos no futuro.