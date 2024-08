Mercado de Turismo Residencial em Portugal: Estabilização e Crescimento Contínuo com Atração de Investidores Internacionais

Em 2023, o mercado de turismo residencial em Portugal passou por uma fase de ajuste e estabilização após períodos de crescimento acentuado. Este mercado, caracterizado por um aumento nos preços das propriedades em resorts, indica uma perspectiva positiva para investidores e compradores. O mercado de turismo residencial em Portugal experimentou um aumento de 9,8% nos preços das propriedades em resorts ao longo de 2023, após crescimentos de 20,6% em 2022 e 16% em 2021. Esta estabilização reflete a confiança contínua e o interesse dos investidores. O segmento de alto padrão em resorts alcançou preços significativos, estabelecendo novos marcos no mercado imobiliário português. Apesar dos desafios globais, como inflação e incertezas políticas, o setor demonstrou uma resiliência notável, atraindo investimento estrangeiro. A capacidade de Portugal em atrair uma variedade de investidores internacionais, incluindo um número crescente de compradores dos EUA, destaca a atratividade do país para o turismo residencial.

As projeções para 2024 permanecem otimistas, com expectativas de desenvolvimento positivo contínuo. O interesse de investidores nacionais e internacionais permanece alto, especialmente em regiões-chave como o Algarve e o Alentejo. Essas áreas continuam a capturar atenção devido à sua exclusividade e ofertas de luxo. O mercado está mostrando um desenvolvimento alinhado com as projeções otimistas, e a valorização contínua das propriedades em áreas-chave é esperada. As regiões do Algarve, Litoral Alentejo, Lisboa e Porto são particularmente atraentes para novos projetos de turismo residencial devido ao crescente foco em sustentabilidade e inovação. O mercado de turismo residencial em Portugal testemunhou um aumento substancial na construção de novas unidades, focadas em sustentabilidade e inovação. Esses novos projetos não são meras residências, mas verdadeiros refúgios de luxo e instalações turísticas de elite projetadas para atender às expectativas de um público exigente e cosmopolita. Investidores e desenvolvedores estão cada vez mais atentos à qualidade e sustentabilidade dos edifícios, buscando integrar as melhores práticas ambientais e de design. Esta crescente valorização do turismo residencial como um componente crítico para o desenvolvimento econômico local e regional é notável.

Além dos investidores europeus e brasileiros tradicionais, há um crescimento significativo no interesse de investidores norte-americanos, motivados pelas condições climáticas favoráveis e pela qualidade de vida que Portugal oferece. O crescimento do investimento dos EUA está mudando o panorama do mercado de turismo residencial em Portugal. Todas as regiões de Portugal têm um forte potencial para o desenvolvimento do turismo residencial. Áreas emergentes, como o Norte de Portugal, especialmente a região do Douro, estão ganhando reconhecimento não apenas pelo vinho e pela beleza natural, mas também como locais ideais para desenvolver residências turísticas de luxo. As regiões insulares da Madeira e dos Açores também oferecem um potencial único. A área metropolitana de Lisboa, incluindo a Costa de Caparica e Sintra, é altamente atraente devido à combinação de acesso a serviços urbanos e atrações culturais com a tranquilidade das periferias. Ribatejo, com suas tradições agrícolas e equestres, oferece um terreno fértil para o desenvolvimento do turismo residencial focado em experiências rurais.