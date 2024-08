Ministério das Relações Exteriores dos EAU Destaca Pontos Principais das Conversas sobre a Crise no Sudão

Os Emirados Árabes Unidos participaram das discussões sobre o Sudão realizadas na Suíça de 14 a 23 de agosto de 2024. Estas reuniões foram organizadas pelos Estados Unidos e co-anfitriões pela Arábia Saudita e Suíça sob o recém-formado grupo ALPS (Alinhado para Avançar na Salvaguarda de Vidas e Paz no Sudão). O formato dessas discussões incluiu representantes dos Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Egito, Arábia Saudita, Suíça, União Africana e Nações Unidas.

Ao final das conversas, Lana Nusseibeh, Ministra Adjunta de Assuntos Políticos do Ministério das Relações Exteriores e chefe da delegação dos EAU, afirmou:

“A situação humanitária no Sudão é inaceitável. A necessidade de ajuda é urgente, e as organizações de socorro devem conseguir alcançar aqueles que precisam, onde quer que estejam. O Programa Mundial de Alimentos da ONU tem a expertise para prevenir e parar a fome. Nossa mensagem a todos os envolvidos é clara – permita que eles trabalhem.”

Ela acrescentou: “Na última década, os EAU forneceram mais de 3,5 bilhões de dólares em ajuda humanitária ao Sudão, incluindo 230 milhões de dólares desde o início da crise atual. Continuamos totalmente comprometidos com todos os esforços para apoiar o povo do Sudão.”

“O processo na Suíça é baseado nos Acordos de Jeddah, e os EAU, juntamente com outros participantes, agradecem à Arábia Saudita por seu contínuo compromisso com esta importante questão e aos Estados Unidos por seus esforços diplomáticos ativos para enfrentar a grave crise humanitária que o mundo está enfrentando.”

“Agradecemos o novo formato dessas reuniões nos últimos 10 dias. A dedicação de todos os participantes já resultou em melhorias reais para o povo sudanês. Concordamos com etapas práticas para o acesso humanitário e proteção dos civis, incluindo permitir que a ONU utilize a fronteira de Adre para entrar no Sudão e facilitar a entrega de ajuda aos que enfrentam fome no campo de Zamzam e outras áreas em Darfur. Compromissos adicionais foram feitos para acelerar o acesso à ajuda. O RSF também se comprometeu com novas diretrizes sobre proteção de civis, cobrindo violência sexual e baseada em gênero, recrutamento infantil e desaparecimentos forçados.”

“Os EAU têm se concentrado especialmente em criar um caminho dentro do processo ALPS que integre as perspectivas, objetivos e recomendações das mulheres sudanesas em todas as iniciativas de paz e humanitárias no Sudão. Continuaremos nossas consultas com as mulheres sudanesas, apoiaremos seus objetivos e necessidades, e pediremos a todas as partes que protejam os civis, incluindo mulheres e meninas, contra violações do direito internacional humanitário, como a violência sexual.”

“Não conseguimos alcançar a cessação total das hostilidades que desejávamos, o que teria trazido o fim do conflito, e lamentamos que uma das partes tenha escolhido não participar dessas conversas. Esperamos que isso mude no futuro. No entanto, valorizamos a diplomacia inovadora que nos permitiu concentrar em resultados tangíveis para o povo sudanês.”

“Os EAU permanecem comprometidos em ajudar o povo do Sudão a restaurar a paz em seu país e garantir que recebam a ajuda e assistência essenciais de que precisam.”