Musk Doa 44 Milhões de Dólares para Impulsionar a Campanha de Trump

Elon Musk supostamente contribuiu com cerca de 44 milhões de dólares ao seu comitê de ação política pró-Donald Trump, America PAC, na primeira metade de outubro, de acordo com divulgações federais publicadas na quinta-feira. Esta última doação ocorre após um relatório anterior indicar que Musk havia doado cerca de 75 milhões de dólares ao grupo entre julho e setembro.

Foco Estratégico em Estados Cruciais

A America PAC visa mobilizar eleitores em estados-chave que podem determinar o resultado da próxima eleição. O grupo também divulgou gastos superiores a 47 milhões de dólares apenas na primeira metade de outubro, refletindo o compromisso de Musk em aumentar a visibilidade de Trump e o alcance aos eleitores.

O Papel dos Super PACs nas Eleições

A campanha de Trump depende fortemente de organizações externas para alcançar os eleitores, e o super PAC de Musk desempenha um papel significativo em uma eleição que se espera seja muito disputada contra a vice-presidente Kamala Harris. Em um relatório financeiro separado, a campanha de Trump divulgou ter gastado mais de 88 milhões de dólares em publicidade no início de outubro e arrecadado 16 milhões de dólares adicionais durante esse período, ficando com 36 milhões de dólares para o último empurrão da campanha.

Musk Se Junta aos Donos Mega

As contribuições substanciais de Musk o posicionam entre um seleto grupo de grandes doadores republicanos, que inclui figuras notáveis como o herdeiro bancário Timothy Mellon e a magnata dos cassinos Miriam Adelson. Além de suas doações à America PAC, Musk também contribuiu com 2,3 milhões de dólares a outro super PAC conservador, o Sentinel Action Fund.

Preocupações Legais Emergentes

Como parte de sua estratégia de campanha, a America PAC tem oferecido um sorteio diário de 1 milhão de dólares para participantes selecionados aleatoriamente que assinam sua petição online, direcionando-se a eleitores registrados em estados-chave. No entanto, o Departamento de Justiça expressou preocupações, alertando que esses sorteios podem violar as leis eleitorais federais. A legalidade da iniciativa da petição continua incerta, com especialistas jurídicos divididos sobre se as ações de Musk podem infringir as regulamentações que proíbem pagamentos pela inscrição de eleitores.

Vencedores Anunciados em Meio à Controvérsia

Apesar do aviso do DOJ, Musk identificou publicamente dois vencedores da petição—um de Michigan e outro de Wisconsin—em postagens no X. A America PAC ainda não respondeu a perguntas sobre as preocupações do Departamento de Justiça.

Campanha de Harris Supera a de Trump

Em contraste com os esforços de Musk por Trump, a campanha de Harris supostamente superou Trump em arrecadação de fundos e gastos nos últimos meses. Harris arrecadou 97 milhões de dólares na primeira metade de outubro e gastou mais de 130 milhões de dólares em anúncios, mantendo 119 milhões de dólares em reserva em 16 de outubro.