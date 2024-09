O furacão Helene devasta o sudeste dos EUA: 64 vidas perdidas

Enquanto o furacão Helene libera sua fúria, chuvas maciças deixaram inúmeras pessoas presas e em necessidade desesperada de abrigo e resgate. Relatórios indicam que a tempestade já ceifou pelo menos 64 vidas e causado destruição extensiva em todo o sudeste dos EUA, afetando milhões e deixando muitos sem energia.

Heróis locais se mobilizam

Em Steinhatchee, na Flórida, Janalea England transformou seu mercado de peixes em um centro de doações para sua comunidade. “Nunca vi tantas pessoas sem-teto como agora,” lamentou, observando que muitos residentes não têm seguro para cobrir os danos.

Helene fez landfall na região de Big Bend, na Flórida, como um poderoso furacão de categoria 4, com ventos de 140 mph. Após tocar terra, moveu-se rapidamente através da Geórgia, onde o governador Brian Kemp comentou que os danos se assemelhavam a uma explosão de bomba vista do ar, com casas destruídas e rodovias cheias de detritos. A tempestade enfraquecida posteriormente encharcou as Carolinas e o Tennessee, fazendo com que riachos e rios transbordassem e tensionassem as barragens locais.

Esforços de resgate desesperados

Relatos da mídia detalham centenas de resgates aquáticos, incluindo evacuações dramáticas de helicóptero de pacientes e funcionários de um telhado de hospital em Unicoi County, Tennessee. Em Buncombe County, Carolina do Norte, os resgates continuaram enquanto partes de Asheville estavam inundadas. O xerife Quentin Miller admitiu: “Dizer que isso nos pegou de surpresa seria um eufemismo.”

Em Asheville, o residente Mario Moraga expressou sua dor ao testemunhar a devastação no bairro de Biltmore Village, onde vizinhos se uniram para cuidar uns dos outros em meio ao caos.

Inundações catastróficas nas regiões

As consequências de Helene resultaram em inundações severas, particularmente na Carolina do Norte, onde algumas áreas experimentaram as piores inundações em um século. Spruce Pine viu mais de dois pés de chuva de terça a sábado, enquanto Atlanta registrou 11,12 polegadas em 48 horas—o maior em dois dias desde que as medições começaram em 1878.

O presidente Joe Biden descreveu a destruição como “avassaladora” e prometeu assistência federal, incluindo uma declaração de desastre para a Carolina do Norte para facilitar os esforços de recuperação. A tempestade foi particularmente mortal para a Carolina do Sul, com pelo menos 25 fatalidades, tornando-se o ciclone tropical mais mortal do estado desde o furacão Hugo em 1989.

Um lembrete claro sobre as mudanças climáticas

À medida que as comunidades começam o árduo processo de recuperação, a Moody’s Analytics projeta danos à propriedade entre 15 e 26 bilhões de dólares, enquanto a AccuWeather estima que as perdas econômicas totais variam entre 95 e 110 bilhões de dólares. Muitos residentes estão lidando com as duras realidades dos furacões frequentes, especialmente em áreas como o Condado de Taylor, na Flórida, que enfrentou várias tempestades em um curto período.

John Berg, um residente de Steinhatchee de 76 anos, comentou: “Isso está trazendo todo mundo à realidade sobre o que isso significa agora com desastres.” As mudanças climáticas intensificaram as condições que contribuem para esses poderosos furacões, enquanto Helene se destaca como um lembrete claro da crescente severidade das catástrofes naturais.

Apoio comunitário em meio à crise

Embora a tempestade tenha causado devastação, atos de bondade estão surgindo. As comunidades estão se unindo para se apoiar mutuamente, e os indivíduos estão compartilhando recursos e cuidando de seus vizinhos. O espírito de resiliência brilha através da escuridão enquanto as pessoas se reúnem para ajudar a reconstruir o que foi perdido.

À medida que Helene se transforma em um ciclone pós-tropical, continua a representar riscos, pairando sobre o Vale do Tennessee. A recuperação está apenas começando, e para muitos, o caminho à frente será longo e desafiador.